Zusammen mit seinem Kollegen Hajo Reijers ist Manfred Reichert der Mitherausgeber der in der LNBIP-Reihe von Springer erschienenen BPM 2015 Workshop Post-Proceedings. Manfred und Hajo waren beide General Workshop Chairs der BPM 2015 Konferenz, die vom 29. August bis 2. September 2015 in Innsbruck stattfand.

Manfred Reichert, Hajo A. Reijers (Eds.): Business Process Management Workshops BPM 2015,

Innsbruck, 31. August - 3. September 2015, Lecture Notes in Business Information Processing, LNBIP 256

Manfred Reichert ist der BPM-Konferenzreihe seit Jahren eng verbunden. Er war General Chair der BPM 2009, PC Chair der BPM 2008, General Workshop Chair der BPM 2015, Doctoral Consortium Chair der BPM 2012 sowie Tutorial & Panel Chair der BPM 2016. Darüber hinaus hat er zahlreiche Arbeiten in dieser renommierten Konferenzreihe publiziert, die es auch mehrfach unter die besten Konferenzbeiträge geschafft haben (verbunden mit Einladungen in Special Issues renommierter Zeitschriften). Zusammen mit Stefanie Rinderle-Ma und Peter Dadam erhielt er zudem im Rahmen der BPM 2012 den BPM Test of Time Award für das einflussreichste BPM Konferenzpapier der letzten Dekade!