Ist gesundes Altern möglich? Antworten auf diese drängende Frage verheißt der Vortrag von Professorin Karin Scharffetter-Kochanek am Samstag, 25. November (11:00 Uhr), in der neuen Kundenhalle der Sparkasse Ulm.

Im Zuge der Jubiläums-Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) stellt die Ärztliche Direktorin der Universitätsklinik für Dermatologie und Allergologie neue Forschungsergebnisse vor. Demnach ist der Alterungsprozess kein ausschließlich genetisch bedingter Vorgang, dem der Mensch hilflos ausgeliefert ist. Vielmehr lässt sich das Altern durch Lebensstil und Umweltfaktoren beeinflussen und gegebenenfalls verlangsamen. In ihrem Vortrag will die Medizinerin auch realistische Wege in ein vitales drittes Lebensalter aufzeigen.



An der Universität Ulm ist die Alternsforschung als Schwerpunkt etabliert. Neben dem komplexen Zusammenspiel von Genetik und Lebensstil werden typische Krankheiten des älteren Menschen wie Krebs, Osteoporose und Demenz beforscht. In ihrem Vortrag erläutert Karin Scharffetter-Kochanek auch, wie ein tieferes Verständnis des Alterungsprozesses dabei helfen kann, solche Erkrankungen besser zu behandeln.



Die Vortragsreihe der Ulmer Universitätsgesellschaft (UUG) „Wissen erleben“ bringt die Universität Ulm in die Stadt. Forscherinnen und Forscher stellen ihre wissenschaftliche Arbeit allgemeinverständlich vor und beantworten Fragen des Publikums. Im Jubiläumsjahr orientieren sich die Vorträge thematisch an den Forschungsschwerpunkten der Universität.



Am Samstag, 16. Dezember (11:00 Uhr), findet der letzte Vortrag der Jubiläumsreihe statt. In der neuen Kundenhalle der Sparkasse referiert Professorin Ute Kaiser, Leiterin der Arbeitsgruppe Materialwissenschaftliche Elektronenmikroskopie, über das weltweit einzigartige Supermikroskop SALVE, das vor wenigen Wochen in ein neues Forschungsgebäude an der Uni gezogen ist. Der Eintritt zu den UUG-Vorträgen ist grundsätzlich frei!



UUG-Vortrag Prof. Dr. Karin Scharffetter-Kochanek

Ist gesundes Altern möglich? Neue Aspekte aus der Forschung

Samstag, 25. November

11:00 Uhr

Neue Kundenhalle der Sparkasse Ulm

Neue Straße 66

89073 Ulm



Eintritt frei!

Text und Medienkontakt: Annika Bingmann