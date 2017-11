Auch 2017 gehören Wissenschaftler der Universität und der Universitätsklinik Ulm zu den meistzitierten Forschern der Welt. Die jährliche Analyse der wissenschaftlichen Publikationen („Highly Cited Researchers“) zählt die Professoren Heiko Braak, Hartmut Döhner, Fedor Jelezko und Martin Plenio sowie Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak zur Elite in ihren jeweiligen Fachgebieten.

Unter den mehr als 3400 genannten Wissenschaftlern sind zum wiederholten Male Professor Heiko Braak und Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak. Das in der Kategorie „Neuro- und Verhaltenswissenschaften“ aufgeführte Ehepaar forscht an der Ulmer Klinik für Neurologie gemeinsam auf dem Gebiet neurodegenerativer Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer und Amyotropher Lateralsklerose (ALS).



Der Ulmer Krebsforscher Professor Hartmut Döhner ist im Fachgebiet „Klinische Medizin“ gelistet. Der Ärztliche Direktor der Klinik für Innere Medizin III und Sprecher des Comprehensive Cancer Centers Ulm erforscht mit der Akuten Myeloischen (AML) und der Chronisch Lymphatischen Leukämie (CLL) die häufigsten Blutkrebsarten im Erwachsenenalter.



In der „Physik“ ist die Universität Ulm gleich mit zwei Wissenschaftlern vertreten: mit den Professoren Fedor Jelezko und Martin Plenio. Jelezko leitet das Institut für Quantenoptik an der Uni Ulm und untersucht unter anderem, wie sich künstliche Diamanten für die Quantentechnologie nutzen lassen. Martin Plenio, der Leiter des Instituts für Theoretische Physik und Inhaber einer Humboldt-Professur, arbeitet an Fragen der Quanteninformation und der Realisierung von Quantentechnologien durch Manipulation, Präparation und Messung von Elektronen, Atomen und Photonen. In der Gruppe BioQ, die mit einem ERC Synergy Grand über 10,3 Millionen Euro gefördert ist, beforschen beide Physiker den neuen Bereich der Quanten-Biowissenschaften.



Für das Ranking wurden rund 130 000 wissenschaftliche Veröffentlichungen der Jahre 2005 bis 2015 aus 21 unterschiedlichen Fachbereichen ausgewertet, die am häufigsten von anderen Wissenschaftlern zitiert wurden. Dieses eine Prozent gilt jeweils als besonders einflussreich. Das bislang vom Medienkonzern Thomson Reuters veröffentlichte Ranking wird seit 2016 vom eigenständigen Datenbankanalyse-Anbieter Clarivate Analytics herausgegeben.



Außerdem gehört der stellvertretende Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm für Elektrochemische Energiespeicherung (HIU), Professor Stefano Passerini, im Fachgebiet „Ingenieurwesen“ bereits zum zweiten Mal zu den meistzitierten Wissenschaftlern weltweit.





