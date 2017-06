Zum 50. Geburtstag der Universität Ulm hat sich die Abteilung Hochschulsport und Betriebliches Gesundheitsmanagement etwas Besonderes einfallen lassen und bietet von Dienstag, 27., bis Donnerstag, 29. Juni, gemeinsame Gesundheitstage für Studierende und Beschäftigte an.

Das Angebot umfasst neben Vorträgen über Faszientraining oder zu Belastungen im Studium auch ganz praktische Workshops zu Themen wie Muskeltonusmessung oder Aktionsstände wie interaktives Reagieren an der „T-Wall“ und einen „Suchtbrillen-Parcours“. Bei den Bewegungs-, Entspannungs- und Ernährungsangeboten reicht die Bandbreite vom athletischen Intervalltraining „KamiBo“, das Elemente aus Kickboxen, Karate und Boxen vereint, über das Balancieren auf der Slackline bis hin zu einer Müslibar. Eine Besonderheit sind die Veranstaltungen, die sich bei schönem Wetter die grüne Lage der Universität zunutze machen, und unter freiem Himmel stattfinden.

Umfangreiches Angebot zu Bewegung, Fitness und Ernährung

Um energiegeladen den Tag zu beginnen, startet an allen drei Tagen morgens um 7:30 Uhr der Yoga-Workshop auf den Terrassen der Uni Süd, bei dem verschiedene Übungen und Stile miteinander verbunden werden. Bei schlechtem Wetter wird der der Termin in den Gymnastikraum verlegt. Danach (8:15 Uhr) kann man sich an der Müslibar des Studierendenwerks mit gesunden Cerealien, Obst, Milch und Saft stärken. Auch für die PauseAktiv, die zwischen 11:30 und 12:15 Uhr an verschiedenen Standorten in der Helmholtzstr. 18, im Foyer der Uni Ost, beim Oberberghof und in der Bibliothek/kiz stattfindet, ist keine Anmeldung erforderlich. Hier erwarten die Teilnehmer kurze und abwechslungsreiche Übungen für mehr Mobilisation und Bewegung im Arbeitsalltag.

Bei der „Eselsberg-Rallye“ am Dienstag, den 27. Juni, ab 13:00 Uhr (Start an der Cafeteria B) gilt es, auf dem Campus neue Einblicke zu gewinnen und außerdem kleine Bewegungsaufgaben zu bewältigen. Am Ende winkt jedem, egal ob Einzelteilnehmer oder Gruppe, eine Belohnung.

Am Dienstagmittag, 27. Juni, um 12:00 Uhr widmet sich die Psychologin Ann-Marie Küchler, Doktorandin in der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie, in Hörsaal 8 bei einem Vortrag den psychischen Belastungen im Studium und gibt praktische Tipps, wie die vielfältigen Herausforderungen während der Studienzeit besser zu bewältigen sind.

Bei einem weiteren Vortrag am Mittwoch (28. Juni, ebenfalls 12:00 Uhr, H 8) liefert Dr. Stefan Dennenmoser von der "Fascia Research Group" fachliche Hintergründe zum Trendthema Faszientraining. Außerdem zeigt er Übungen, um das Bindegewebe optimal zu trainieren.

Noch Restplätze bei Outdoor-Kursen

Für die weiteren Angebote ist zuvor eine Anmeldung erforderlich. Einige freie Plätze gibt es aktuell noch bei den Kursen Functional Fitness (Donnerstag, 29. Juni, 14:00 Uhr), der Mountainbike-Tour für Einsteiger (Dienstag, 27. Juni, 14:00 Uhr), dem Outdoor Fitness Circuit (Mittwoch, 28. Juni, 14:00 oder 15:00 Uhr) und Slackline (Donnerstag, 29. Juni, 14:00 Uhr). Treffpunkt beziehungsweise Veranstaltungsort ist bei allen Terminen die Bushaltestelle "Universität Süd".

Eine Übersicht über das gesamte Angebot der Gesundheitstage erhalten Sie auf der Seite des Betrieblichen Gesundheitsmanagements.