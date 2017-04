Unmittelbar nach den Ostertagen starten rund 490 Anfänger in Bachelor- und Masterstudiengängen sowie in der Zahnmedizin ins Sommersemester an der Universität Ulm. Darunter sind rund 120 „Ersteinschreiber“.

Für die angehenden Akademiker beginnt das Sommersemester am Dienstag, 18. April (9:00 Uhr, H2), mit Begrüßungen des Ulmer Universitätspräsidenten Professor Michael Weber sowie der Studierendenvertretung. Zeitgleich heißt die Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, Professorin Irene Bouw, ausländische Studierende in englischer Sprache willkommen – darunter sind im Sommersemester traditionell viele Anfänger des internationalen Masterstudiengangs Communications Technology.



Neben den Einführungsveranstaltungen der Fächer können sich die Neulinge im Forum über Unterstützungsangebote informieren – etwa der Zentralen Studienberatung, des Studierendenwerks oder der Studierendengemeinden. Im Sommersemester des Jubiläumsjahres sind insgesamt rund 10 020 junge Menschen an der frisch gekürten „besten jungen Universität Deutschlands“ eingeschrieben. Die meisten Erstsemester nehmen ein Bachelorstudium der Informatik (64 Anfänger) auf, gefolgt von der Medieninformatik und der Wirtschaftsmathematik. Bei den Masterstudiengängen sind die Wirtschaftswissenschaften mit rund 45 Anfängern besonders gefragt.

Weitere Informationen/Programm