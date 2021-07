Am 12.7.2021 hat David Mödinger, akademischer Mitarbeiter am Institut für Verteilte Systeme, seiner Doktorarbeit erfolgreich verteidigt und darf sich jetzt Doktor der Naturwissenschaften nennen. Dr. Mödinger hat unter der Betreuung von Prof. Hauck an Broadcast-Protokollen gearbeitet, die vor allem im Kontext von Blockchain-Systemen die Privatsphäre der Teilnehmer schützen.

Im Bild ist Dr. Mödinger mit seinem von den Kollegen gebastelten Doktorhut zu sehen.