Wir gratulieren unserem früheren Masterstudenten Michael Heinl, dessen Masterarbeit "A Metric to Assess the Trustworthiness of Certificate Authorities" mit dem Wissenschaftspreis 2020 der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. ausgezeichnet wurde. Die Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit Fraunhofer AISEC und Prof. Claudia Eckert.