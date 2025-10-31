News Detailansicht

Institut für Verteilte Systeme

Erfolgreiche Promotion von Echo Meißner

Wir gratulieren Echo Meißner zu ihrer erfolgreichen Promotion.

Echo Meißner, Doktorand*in an unserem Institut, hat am 14. Oktober 2025 ihre Promotion zum Thema “Privacy Protection in Quantitative Empirical Research” mit “summa cum laude” abgeschlossen, was uns natürlich ganz besonders freut. In ihrer Dissertation hat sich Echo mit Privacy Enhancing Technologies beschäftigt und dabei einen breiten Mix aus kryptografischen Methoden und technischen Sicherheitsmechanismen wie Trusted Execution Environments erforscht und zu einem komplexen Gesamtsystem integriert, welches geeignet ist, empirische Studien zukünftig quasi ohne Risiken für den Schutz persönlicher Daten durchzuführen.

