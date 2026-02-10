News Detailansicht

Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck konnte ein neues DFG-Projekt namens Tenderex einwerben. Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird sich mit Ansätzen zum deterministischen Multithreading beschäftigen. Deterministische Ausführung wird z.B. bei fehlertoleranten Diensten gebraucht. Aufgabe des Projektes ist es zunächst bisherige Ansätze mit denselben Anwendungsszenarien gegenüber zu stellen und die besten Ansätze für jedes Szenario zu identifizieren. Darüber hinaus sollen aber auch neue Ansätze erforscht werden. Software-transactional Memory (STM) ist ein relativ leichtgewichtiger Ansatz, um Ausführungen in ihrer Wirkung zurückzusetzen. Damit eröffnet sich die Möglichkeit zu spekulieren, d.h. Ausführungen tentativ zu starten, ohne dass schon fest steht, ob sie so ausgeführt werden dürfen. Im schlechtesten Fall wird die Ausführung zurückgesetzt. Das Projekt soll untersuchen, in wie weit tentative Ausführungen im Mittel das Systemverhalten, z.B. die Latenz, verbessern können. Gleich zu Beginn des Projekts konnte ein neuer Doktorand, Christoph Denzel, gewonnen werden, so dass die Projektarbeit verzögerungsfrei beginnen kann.