Das Institut für Verteilte Systeme gratuliert Dr. Felix Engelmann zur erfolgreichen Verteidigung seiner Dissertation zum Thema "Confidential Types in Transaction Systems". Die Verteidigung der Arbeit fand am 17. Januar 2022 statt. Im Anschluss überreichten Mitglieder des Instituts den gebastelteten Doktorhut an Dr. Engelmann.