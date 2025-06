News Detailansicht

Während der diesjährigen IEEE Vehicular Networking Conference (IEEE VNC) präsentierten Prof. Frank Kargl und Artur Hermann vom Institut für Verteilte Systeme der Universität Ulm mehrere, aktuelle Forschungsergebnisse.

Dazu gehörten Arbeiten zu Trust Assessment in der vernetzten, kooperativen und automatisierten Mobilität (CCAM) im Zusammenhang mit dem Horizon Europe Projekt CONNECT und dem BMFTR-geförderten Projekt ConnRAD, einschließlich eines vollständigen Papers zu „Quantification Methods for Trust in Cooperative Driving“ und einer Demo zu unserem Trust Assessment Framework (TAF).

Außerdem präsentierten wir ein Poster über ein Mountainbike-to-Hiker-Warnsystem, das wir zusammen mit Forschenden der Universität Trient entwickelt haben.

Die IEEE VNC ist die erste Konferenz, die sich ausschließlich mit der Vernetzung von Fahrzeugen befasst, und die wichtigste jährliche Zusammenkunft dieser Community.

Prof. Kargl ist auch Mitglied des Lenkungsausschusses der IEEE VNC und unterstützte die Konferenz durch die Moderation von Sessions und als Mitglied des TPC und des Best Paper Selection Committee.

Weitere Informationen über die diesjährige VNC-Konferenz finden Sie unter vnc2025.ieee-vnc.org.