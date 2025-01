News Detailansicht

Am 27.01.25 präsentierten Frank Kargl und Michele Segata gemeinsam ihr Paper „Challenges and Initial Measurements on Communication and Localization for Mountain Bike Safety Applications“ auf der IEEE WONDS 2025 in Hintertux, Österreich. Das Papier präsentiert erste Ergebnisse aus unserer Zusammenarbeit mit der Gruppe von Prof. Segata von der Universität Trento zur Nutzung von V2X für Mountainbike-Szenarien. Er beinhaltete Ergebnisse aus den Masterarbeiten unserer Co-Autoren Michele Zucchelli, Marcus Marx und auch Max Hörmann. Die Präsentation wurde mit großem Interesse aufgenommen und löste interessante Diskussionen für unsere zukünftige Forschung in diesem Bereich aus.