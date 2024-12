News Detailansicht

Alexander Heß (Forschungsgruppe Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck) hat auf der Middleware 2024 in Hong Kong unsere neuesten Forschungergebnisse aus dem Bereich fehlertoleranter, verteilter Systeme vorgestellt.

Konkret wurde in dem Beitrag, an dem auch Franz J. Hauck und Echo Meißner beteiligt waren, ein allgemeiner Ansatz und ein prototypisches Toolkit beschreiben, welches State Machine Replication unabhängig von konkreten Consensus-Protokollen umsetzen kann. Dieser Ansatz vereinfacht den Einsatz von State Machine Replication als Fehlertoleranzstrategie für die Clients und erlaubt auf Basis eines agnostischen Wrappers die einfache Auswahl bzw. den Austausch des konkret verwendeten Consensus-Protokolls.

Die Middleware ist eine wichtige, jährliche ACM/IFIP-Konferenz mit Schwerpunkt auf dem Entwurf, der Implementierung, dem Einsatz und der Bewertung verteilter Systeme, Plattformen und Architekturen für Datenverarbeitung, Speicherung und Kommunikation. Die Konferenz fand dieses Jahr an der Polytechnic University in Hong Kong statt.

Veröffentlichung:

Heß, A., Hauck, F.J. and Meißner, E. 2024. Consensus-agnostic state-machine replication. 25th ACM/IFIP Int. Middleware Conf. (Hong Kong, China, Dec. 2024).