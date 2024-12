News Detailansicht

Am 11. Dezember 2024 trafen sich Experteninnen und Experten aus Industrie und Forschung am Institut für Verteilte Systeme der Universität Ulm zu einem Hybrid-Workshop, um Methoden zum Trust Assessment in der kooperativen, vernetzten und automatisierten Mobilität (CCAM) zu diskutieren.

Der Workshop befasste sich mit den vielschichten Herausforderungen bei der Bewertung der Vertrauenswürdigkeit im Kontext von Safety und Security, und wie diese unterschiedlichen Bereich zusammengeführt und integriert werden können.

Der Workshop fand im Rahmen der EU-geförderten Projekten CONNECT, EVENTS und PoDIUM sowie dem BMBF-geförderten Projekt ConnRAD statt.

Das Institut bedankt sich bei den Teilnehmenden, die zu diesem erfolgreichen Austausch beigetragen haben sowei bei den Geldgebern der beteiligten Projekte.