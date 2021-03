Prof. Kargl vom Institut für Verteilte Systeme war als Koorganisator und -moderator beim Vortragsevent der Initiative ulm.digital zu digitaler Bildung beteiligt. In kompakten 10-minütigen Vorträgen wurde am Abend des 3. März ein breites Spektrum an Themen rund um die digitale Bildung adressiert, wobei die Referenten von KiTas über Schulen bis zu den Universitäten auch digitale Bildung für Altersgruppen in den Blick nahmen.