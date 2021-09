Die Universität Ulm kann beim renommierten THE World University Ranking 2022 punkten: Im internationalen Vergleich von über 1600 Universitäten erreicht die Ulmer Uni Rang 146 und platziert sich somit unter den zehn Prozent besten Hochschulen weltweit. In Baden-Württemberg liegen lediglich die deutlich größeren und älteren Universitäten Heidelberg, Tübingen und Freiburg vor der Ulmer Universität. Die Universität Mannheim ist gleichauf.

Das Ranking des britischen Magazins „Times Higher Education“ (THE) wird von der Universität Oxford angeführt – gefolgt von den US-Hochschulen California Institute of Technology und Harvard. Beste deutsche Universität ist die LMU München auf Rang 32.

DIE THE-Rangliste beruht auf 13 Leistungsindikatoren aus den Bereichen Forschung, Lehre, Wissenstransfer und Internationalität. Anhand von Befragungen unter Forschenden und Datenerhebungen in fünf Kategorien (Lehre, internationale Ausrichtung, Industriemittel, Forschung und Zitationen) wird für jede Universität ein Gesamtwert ermittelt, aus dem sich die jeweilige Platzierung ergibt.

Die Universität Ulm erzielt insbesondere in der Kategorie „Zitationen“ ein exzellentes Ergebnis im nationalen Vergleich: Lediglich Forschende der Berliner Charité sowie der Universitäten Hohenheim, Heidelberg und Bielefeld wurden im Untersuchungszeitrum noch häufiger in Fachjournalen zitiert.

„Das THE-Ranking zeigt, dass sich die Universität Ulm unter den besten Hochschulen weltweit etabliert hat. Insbesondere das hervorragende Abschneiden im Bereich Zitationen in wissenschaftlichen Zeitschriften belegt unsere Forschungsstärke“, resümiert Universitätspräsident Professor Michael Weber.

