Das Infektionsschutzgesetz bremst die Präsenzlehre an der Universität Ulm nicht wie befürchtet aus: Bereits ab Dienstag, 27. April, können Praxisveranstaltungen vor Ort wieder starten. Erst am Freitag, 23. April, musste Professorin Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre, Präsenzveranstaltungen vorerst absagen. Auslöser war die so genannte „Bundes-Notbremse“: Mit Überschreiten des 7-Tage-Inzidenzwerts von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Ulm war Unterricht vor Ort untersagt. Trotz erprobter Hygienekonzepte sollte die Lehre an der Universität Ulm zu Beginn des Sommersemesters nahezu komplett digital ablaufen – mögliche Ausnahmen galten lediglich für Medizinstudierende im klinischen Abschnitt.

Um weiterhin allen Studierenden eine vollwertige universitäre Ausbildung anbieten zu können, haben sich die Hochschulen, die Landes- und Bundesrektorenkonferenzen sowie die Ministerien für Wissenschaft umgehend für die Wiederaufnahme der Präsenzlehre eingesetzt. Nun war ihr Plädoyer, universitäre Praxisveranstaltungen keineswegs dem Schulunterricht gleichzusetzen, erfolgreich. Gemäß der Auslegung des Infektionsschutzgesetzes durch das baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums (MWK) dürfen Labor- und Präparierkurse sowie Übungen mit Praxisanteilen oder Patientenkontakt umgehend wieder stattfinden.

Dabei handelt es sich um bereits vom Präsidium der Universität Ulm genehmigte Veranstaltungen mit Hygienekonzepten, für die ein Laborarbeitsplatz oder spezielle Arbeitsräume notwendig sind. Weiterhin können Prüfungen in Präsenz, Auswahlverfahren wie Studierfähigkeitstests und Klausureinsichten an der Universität erfolgen. Laborarbeiten für Doktor- oder Abschlussarbeiten werden ebenfalls fortgeführt.

Die Wiederaufnahme der Präsenzlehre an der Uni Ulm erfolgt mit einem erweiterten Hygienekonzept. Voraussichtlich Anfang Mai öffnet ein neues COVID-Testzentrum auf dem Campus – in der Übergangszeit stehen Selbsttests zur Verfügung. Studierende und Beschäftigte sollen das Angebot nutzen, um sich regelmäßig und insbesondere vor Präsenzveranstaltungen oder Prüfungen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.

Studierende werden durch die Fachbereiche und Kursleiter ggf. über das neue Startdatum ihrer Praxisveranstaltungen informiert. Ausgefallene Termine sollen nachgeholt werden.

Rundmail Prof. Olga Pollatos

Coronavirus: Die Uni Ulm informiert

Text und Medienkontakt: Annika Bingmann