Willkommen an der Universität Ulm: Am Montag, 17. Oktober, starten über 1500 Erst- und Neueinschreiber in ein Studium. Besonders viele Anfängerinnen und Anfänger haben sich für die Fächer Humanmedizin, Psychologie oder Biologie eingeschrieben. Insgesamt zählt die Universität Ulm im Wintersemester mehr als 10 000 Studierende.

Das Wintersemester wird offiziell vom Universitätspräsidenten, Professor Michael Weber, eröffnet (9:00 Uhr, Hörsaal 4/5). „Für Sie beginnt ein neuer Lebensabschnitt in einer neuen Umgebung. Nehmen Sie sich die Zeit, sich ausgiebig über die Universität Ulm zu informieren und wichtige Eindrücke zu sammeln“, rät Professor Weber im Einladungstext. Neben dem Uni-Präsidenten begrüßt die Studierendenvertretung (StuVe) die neuen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Nach der Semestereröffnung stehen Ansprachen der Dekanin und Dekane sowie Facheinführungen auf dem Programm.

Im Uni-Forum können sich die Erstsemester zudem einen Überblick über Unterstützungsangebote an der Universität Ulm verschaffen. Die Zentrale Studierendenberatung, das International Office oder beispielsweise der Alumni & Career Service sind mit Informationsständen vertreten.

Für das Wintersemester ist ein umfassender Präsenzbetrieb geplant.



Termin im Überblick:

Semestereröffnung an der Universität Ulm

Montag, 17. Oktober

9:00 Uhr

Hörsaal 4/5 und Forum

Universität Ulm/Oberer Eselsberg

89081 Ulm

Zum Programm