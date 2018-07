Tschüss Deutschland – Hello America! 15 Studierende der Uni Ulm sind in ihr Austauschjahr in den USA und Kanada verabschiedet worden. Dort werden die Studentinnen und Studenten aus der Ulmer Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften nicht nur Vorlesungen hören und einen „Master of Science“-Abschluss erwerben, sondern auch als „Teaching Assistants“ arbeiten und beispielsweise Tutorien geben.

„Wir bieten dieses Austauschprogramm seit fast 40 Jahren an und haben deswegen eine Menge Erfahrung. Die Abläufe sind eingespielt und die amerikanischen Kollegen auf deutsche Assistenten eingestellt. Auch die Studierenden profitieren zum Beispiel durch Ansprechpartner vor Ort. Einige Teilnehmer früherer Jahre sind inzwischen selbst Professoren an Universitäten in den USA. So hoffen wir die Kooperation noch weiter auszubauen“, schildert Professor Hans-Joachim Zwiesler, Koordinator des Auslandsprogramms, die Vorteile der langjährigen Zusammenarbeit.

Alle Ulmer Teilnehmer sind Master-Studierende eines mathematischen oder wirtschaftsmathematischen Studiengangs und mussten neben einem sehr guten Bachelor-Zeugnis auch überdurchschnittliche Englisch-Kenntnisse nachweisen. Die Arbeit als Assistent finanziert gleichzeitig den Aufenthalt an der Gastuniversität.

Von ihren Partner-Universitäten berichten die Studierenden regelmäßig nicht nur in einem eigenen Blog, sondern auch auf dem neuen Instagram-Account der Universität Ulm. In den kommenden Monaten sind mehrere „Takeovers“ geplant, bei denen die Studierenden selbst den Kanal übernehmen und live aus ihrem Alltag in den USA oder in Kanada berichten.

Text und Medienkontakt: Daniela Stang