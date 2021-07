Fünf Masterstudenten der Universität Ulm sind bereit zur Abreise, um ein Jahr in Nordamerika zu studieren. Alle nehmen am Austauschprogramm der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften teil und werden an verschiedenen Universitäten in den USA und Kanada ihr Studium fortsetzen und dort als Tutoren arbeiten. So finanzieren die Studierenden ihren Lebensunterhalt sowie die Studiengebühren und können gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse aktiv verbessern.

„Aufgrund der Corona-Pandemie fahren dieses Jahr zwar weniger Studierende als zuvor, aber wir freuen uns, diese einmalige Gelegenheit weiter anbieten zu können“, betonen Professor Hans-Joachim Zwiesler und Dr. Manfred Sauter, die das Programm betreuen. Noch vor dem deutschen Master wird den Studierenden zudem ein Abschluss der Gast-Universität verliehen. Das Partnerprogramm der mathematisch orientierten Studiengänge der Uni Ulm mit inzwischen sieben Universitäten in den USA und Kanada besteht seit 1979.

Professor Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, hat die fünf Studenten zusammen mit Vertretern der Fakultät offiziell verabschiedet und wünschte ihnen neben Erfolg im Studium auch viele bereichernde Erfahrungen.

Die Studierenden berichten auf ihrem Blog sowie auf den Social Media-Kanälen der Universität (Facebook, Instagram) regelmäßig über ihre Erlebnisse in den USA und Kanada.

