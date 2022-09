Welchen Beitrag kann die Universität Ulm mit ihrer Forschung zur Energiewende leisten? Neben dem Klimawandel stellt die Energiekrise unsere Gesellschaft derzeit vor wirtschaftliche und politische Herausforderungen. Die Herbstakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) widmet sich ab Montag, 26. September, diesem hochaktuellen Thema.

Der Titel der Weiterbildungswoche „Wie kalt ist warm genug?“ deutet es bereits an: Die Lösung der Klimakrise liegt nicht alleine im technologischen Fortschritt, sondern auch im maßvollen Umgang mit Energie. In diesem Sinne startet die Herbstakademie am Montagvormittag (10:00 Uhr, H 4/5) mit einem Vortrag von Dr. Barbara Breitschopf vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung. Die Energiepolitik-Expertin verdeutlicht, dass zum Klimaschutz auch Energiesparen und Investitionen in die Energieeffizienz gehören. Hauptvorträge an den folgenden Tagen drehen sich um Nachhaltigkeitsstrategien für einen maßvollen Umgang mit Energie oder um das Potenzial von Wasserstoff als Energieträger. Weiterhin geht es um die „Faszination Energie“ und die verschiedenen Arten der Energiegewinnung und -speicherung. Zum Abschluss der Weiterbildungswoche widmen sich Uni-Vizepräsident Professor Michael Kühl, Ulmer Energieforscher und ein Unternehmer bei einer Podiumsdiskussion den Hindernissen und Chancen der Energiewende (Donnerstag, 14:00 Uhr, H 4/5).

Wie gewohnt werden an den Nachmittagen insgesamt 13 verschiedene Arbeitsgruppen angeboten. Die 260 angemeldeten Teilnehmenden können entweder das Thema Energiewende vertiefen oder sich zum Beispiel mit der „Globalisierung in der Natur“ und der „Physiopathologie des Schlafes im Alter“ beschäftigen. Dazu kommen Ausflüge und Angebote in den Mittagspausen. Die Akademiewoche findet mit Ausnahme einiger Online-Angebote überwiegend in Präsenz an der Uni Ulm statt. Tageskarten für die Hauptvorträge am Vormittag und für die Podiumsdiskussion am Donnerstagnachmittag (14:00 Uhr) können kurzfristig für 15 Euro am Infostand der Akademie erworben werden (vor H4/5, Gebäude O25, Universität Ulm).

Vorträge im Überblick (jew. Hörsaal 4/5, O25):

• Montag, 26.09.2022

10:00 Uhr: Von erneuerbaren Energien zur Energiewende!

Dr. Barbara Breitschopf | Fraunhofer-Institut für System- & Innovationsforschung Competence Center Energiepolitik & Energiemärkte

• Dienstag, 27.09.2022

10:00 Uhr: Energiesuffizienz – Politik für einen maßvollen Umgang mit Energie

Dr. Lars-Arvid Brischke | Institut für Energie- und Umweltforschung gGmbH (ifeu)

• Mittwoch, 28.09.2022

10:00 Uhr: Wasserstoff und Brennstoffzellen – Hoffnungsträger für die Energiewende

Dr. Alexander Kabza | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

• Donnerstag, 29.09.2022

10:00 Uhr: Faszination Energie – Prof. Dr. Timo Jacob | Institut für Elektrochemie Uni Ulm

14:00 Uhr: Podiumsdiskussion: Hindernisse und Potentiale der Energiewende im Spannungsfeld politischer und strategischer Entscheidungen

Zum Programm: https://akademie.zawiw.de/