Die Akademiewochen des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) sind eine Erfolgsgeschichte: Seit 1992 strömen jeweils Hunderte zur Frühjahrs- oder Herbstakademie an der Universität Ulm. Doch dieses Mal müssen die vor allem bei Bürgerinnen und Bürgern im dritten Lebensalter beliebten Präsenzveranstaltungen entfallen. Aufgrund der Corona-Pandemie sieht sich die Universität Ulm gezwungen, alle Veranstaltungen bis zu den Semesterferien abzusagen.

Um einen möglichst großen Teil der fast 540 angemeldeten Teilnehmenden trotzdem zu erreichen, geht das ZAWiW neue Wege: Erstmals sollen vier Hauptvorträge über die Videoplattform YouTube übertragen werden. Der kostenfreie Zugang erfolgt über die Webseite des ZAWiW (www.zawiw.de).

Die erste Online-Akademiewoche – passenderweise zum Thema „Zukunftsgesellschaft. Wandel durch Innovation und Nachhaltigkeit“ – soll am Montag um 9:45 Uhr starten. Im Eröffnungsvortrag fragt der Gründer und Chefredakteur von netzpolitik.org, Markus Beckedahl: „In welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben?“

An den folgenden Tagen (23. bis 26. März) spricht der Ulmer Wirtschaftswissenschaftler Professor Martin Müller über Nachhaltigkeitsstrategien und sein Fakultätskollege PD Dr. Albert Fritzsche informiert über „Innovationen in der vernetzten Gesellschaft“. Zuletzt steuert Professorin Rafaela Hillerbrand (KIT) philosophische Betrachtungen der Energiewende bei. Die beliebten Arbeitsgruppen, Mittwochs- und Kulturangebote müssen dieses Mal leider entfallen.

Digitale Medien - seit Anbeginn eine Säule des ZAWiW

Seit Anbeginn ist die Säule „neue Medien“ mit Online-Lernangeboten und etwa Senior-Internet-Helfer/innen ein wichtiger Bestandteil des ZAWiW. Dazu passt die erste Online- Akademiewoche, die alle Interessierten in den virtuellen Hörsaal einlädt.

„Wir begreifen die Absage der Präsenzveranstaltungen auch als Chance und freuen uns, erstmals unsere Akademiewoche online durchführen zu können. Noch haben wir in der Vorbereitung mit technischen Herausforderungen zu kämpfen. Wir hoffen aber, ein spannendes Online-Angebot für unsere Teilnehmenden bieten zu können“, sagt Dr. Annette Wettstein, eine Hauptorganisatorin der Akademiewochen. Daher bittet das ZAWiW regelmäßig um Rückmeldung zum Programm und zur Übertragungsqualität der täglichen Vorträge.

„Diese Erfahrungen werden uns helfen, auch zukünftig digitale Bildungsangebote in der Zukunftsstadt 2030 und in anderen Projekten anzubieten. Sie helfen uns auch dabei zu verstehen, wie wir die Menschen in der digitalen Welt mitnehmen und diese nach ihren Vorstellungen mitgestalten können", ergänzt ZAWiW Geschäftsführer Dr. Markus Marquard.

Frühjahrsakademie Online

„Zukunftsgesellschaft. Wandel durch Innovation und Nachhaltigkeit“

Programm

23. bis 26. März

jew. 9:45 Uhr

www.zawiw.de

Text und Medienkontakt: Annika Bingman