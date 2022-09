Acht junge Menschen haben zum Start des Ausbildungsjahrs ihren Berufsweg an der Uni Ulm begonnen. Die fünf Frauen und drei Männer erlernen in den kommenden zwei bis dreieinhalb Jahren unterschiedliche Berufe. Bei einem „Welcome & Goodbye“ wurden nicht nur die neuen Auszubildenden begrüßt, sondern auch Absolventinnen und Absolventen nach einer erfolgreichen Ausbildung verabschiedet.

Die neuen Auszubildenden erlernen unter anderem Berufe wie Verwaltungswirtin, Tierpfleger oder Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Eingesetzt werden sie in verschiedenen universitären Einrichtungen wie der Wissenschaftlichen Werkstatt Feinwerktechnik, der Verwaltung oder dem Kommunikations- und Informationszentrum (kiz).

Bei der Veranstaltung „Welcome & Goodbye“ wurden die neuen „Azubis“ von den Ausbildungsverantwortlichen ihrer Abteilungen sowie von Heidi Krolopp, der Stellvertreterin des Kanzlers, offiziell an der Universität begrüßt. „Sie haben sich für einen ganz besonderen Ausbildungsbetrieb entschieden, der sehr vielfältige Abteilungen und Berufe bietet. Schauen Sie über ihren Tellerrand hinaus“, so die Leiterin des Dezernats I.

Gleichzeitig wurden bei der Feierstunde, die von den Auszubildenden des 2. Jahres organisiert und moderiert wurde, Absolventinnen und Absolventen nach ihrer erfolgreichen Ausbildung verabschiedet. Allen zehn jungen Männern und Frauen konnte eine befristete Übernahme angeboten werden.

An der Universität Ulm werden insgesamt elf unterschiedliche Ausbildungsberufe angeboten. Für das Ausbildungsjahr 2023 an der Uni Ulm sind noch einige Plätze frei. Bewerbungsschluss ist am 15. September 2022.

Text: Daniela Stang