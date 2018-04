Kurz vor der 8. Auflage der Blutspende- und Typisierungs-Aktion „Uni hilft!“ veranstalten die studentischen Organisatorinnen und Organisatoren der Fachschaften für Medizin und Molekulare Medizin der Uni Ulm das erste Benefizkonzert „Uni hilft!“.

Mit dabei am Freitag, den 27. April, sind die regionalen Bands Blurred, By Chapter & Verse und Roadstring Army. Los geht’s um 19:00 Uhr im Café JAM am Ulmer Münsterplatz. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es am Donnerstag, den 19. April, und am Mittwoch, den 25. April, jeweils von 12:00 bis 13:00 Uhr, im Uni-Forum. Der Erlös kommt der Typisierungs-Aktion zugute, die seit 2011 von Studierenden organisiert wird. Denn jede Registrierung für die Deutsche Stammstellspenderdatei kostet rund 40 Euro und wird komplett aus Spenden finanziert.

Am 16. Mai findet dann von 10:00 bis 16:00 Uhr die Blutspende- und Typisierungs-Aktion „Uni hilft!“ an der Uni Ulm statt.

Terminüberblick:

Benefizkonzert „Uni hilft!“

Freitag, 27. April

19:00 Uhr

Café JAM

Münsterplatz 21

Ulm

Spenden an „Uni hilft!“:

Begünstigter: ARGE KMSB g.e.V. Arbeitsgemeinschaft der Knochenmarkspende

IBAN: DE25662400020113301600

Kreditinstitut: Commerzbank

Verwendungszweck: (wichtig, bitte angeben): Uni hilft

Text und Medienkontakt: Daniela Stang