COVID-Impfaktion an der Universität Ulm erfolgreich abgeschlossen! In dieser Woche hat ein mobiles Team des Deutschen Roten Kreuz (DRK) fast 200 Studierende und weitere Interessierte an drei Tagen in der Mensa und an der Uni West geimpft. Zum Einsatz kamen das Vakzin von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Spritze notwendig ist, und ein mRNA-Impfstoff. Ein Zweittermin für das mRNA-Vakzin wurde den Impflingen mitgeteilt.

Neben Studierenden der Universität und der Technischen Hochschule Ulm konnten sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung in den temporären Impfzentren anstellen. „Ich war auf der Suche nach einem Impftermin und hatte bisher kein Glück. Da kam die unkomplizierte Aktion an der Uni gerade zur richtigen Zeit“, berichtete etwa Physikstudent Fabian. Außerdem ließen sich einige internationale Studierende immunisieren, die für einen Heimaturlaub in den Semesterferien den vollen Impfschutz benötigen.

Eine vorherige Umfrage unter Studierenden der Universität Ulm lässt auf eine bereits hohe COVID-Impfquote schließen. Insbesondere Medizinstudierende im klinischen Abschnitt hatten bereits früh Gelegenheit, sich impfen zu lassen.

Die Universitätsleitung ermutigt alle Studierenden und Beschäftigten zur Corona-Schutzimpfung. Denn eine hohe Impfrate an der Universität ist die wichtigste Grundlage für eine weitgehende Rückkehr zur Präsenzlehre im Wintersemester. Dadurch können die Abstandsregeln in Hörsälen und Seminarräumen perspektivisch gelockert, und wieder deutlich mehr Lehrveranstaltungen auf dem Campus angeboten werden.



Wer keine Gelegenheit hatte, bei der Uni-Impfaktion vorbeizukommen, findet u.a. hier freie Impftermine in der Umgebung. Natürlich können Sie sich auch weiterhin bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin gegen COVID impfen lassen.



Text und Medienkontakt: Annika Bingmann