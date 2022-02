Nach einer coronabedingten Pause feiert die Universität Ulm ihren Dies academicus am Freitag, 11. Februar, mit einer Hybridveranstaltung. Der Veranstaltungsort ist ebenso neu wie das Konzept: Der Festakt wird aus dem Hörsaal des Trainingshospitals „ToTrainU“ im Livestream übertragen. Aus Infektionsschutzgründen kann nur ein begrenztes Publikum vor Ort teilnehmen.

Höhepunkt des „akademischen Tages“ ist die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Fakultät für Naturwissenschaften an Hansjörg Dittus. Der Professor an der Universität Bremen wird für seine hervorragenden Leistungen zwischen Gravitationsforschung und Quantenphysik ausgezeichnet. Auf seine Initiative wurde der 146 Meter hohe Bremer Fallturm errichtet, in dem auch Ulmer Forschende um Professor Wolfgang Schleich wichtige Vorarbeiten für das erste Bose-Einstein-Kondensat im Weltraum leisteten. Darüber hinaus hat Professor Dittus, bis vor kurzem Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR), den Weg für das neue DLR-Institut für Quantentechnologien in der Ulmer Wissenschaftsstadt geebnet.

Weiterhin werden beim Dies academicus sieben Auszeichnungen verliehen – darunter zwei Kooperationspreise Wissenschaft-Wirtschaft sowie der Ulmer Universitätssonderpreis für herausragendes studentisches Engagement. Geehrt wird die Hochschulgruppe „Mental Health“, die Studierenden niedrigschwellige Angebote im Bereich psychische Gesundheit macht.

Wie gewohnt begrüßt Universitätspräsident Professor Michael Weber die Gäste im Saal und an den Bildschirmen. Die Moderation des Dies academicus übernimmt Dana Hoffmann.

Der Livestream des Dies academicus startet am Freitag, 11. Februar, um 10:00 Uhr auf der Uni-Webseite und auf dem YouTube-Kanal der Universität.

