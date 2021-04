Gemeinsame Pressemitteilung von Universität und Uniklinik Ulm

Der diesjährige Girls' und Boys' Day findet am Universitätsklinikum Ulm und der Universität Ulm digital statt. Am 22. April können sich Schüler*innen von der 7. bis zur 13. Jahrgangsstufe in Livestreams von Uni und Uniklinik über verschiedene Berufsbilder informieren. Das besondere Augenmerk des Mädchen- und Jungen-Zukunftstags liegt dabei auf Berufen, in denen das jeweils andere Geschlecht überrepräsentiert ist, und die deshalb von den Jugendlichen bei der Berufsorientierung oft nicht berücksichtigt werden.

Universitätsklinikum Ulm: Die Bandbreite der Gesundheitsberufe

Wie wichtig Berufe im Gesundheitsbereich sind, ist nicht erst mit Beginn der Corona-Pandemie deutlich geworden. Große Kliniken wie das Universitätsklinikum Ulm (UKU) bieten ein besonders breites Spektrum verschiedener Berufe rund um die Themen Forschung, Medizin und Gesundheit. Damit gibt es am UKU für Mädchen und Jungen zahlreiche Möglichkeiten, ihre persönlichen Talente und Interessen einzubringen. Denn ob ein Job zu einer Person passt, hängt in erster Linie von den individuellen Fähigkeiten und Neigungen ab – und nicht vom jeweiligen Geschlecht.

Beim Girls' und Boys' Day am 22. April haben Schüler*innen von der 7. bis zur 13. Jahrgangsstufe die Möglichkeit, sich in einem interaktiven Livestream über die verschiedenen Gesundheitsberufe am UKU zu informieren. Das Team der Akademie für Gesundheitsberufe des UKU stellt verschiedene Tätigkeitsfelder vor und bietet Einblicke in die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Die Gesundheitsberufe in der Universitätsmedizin dienen direkt den Menschen. Mitarbeiter*innen in Pflegeberufen organisieren und gestalten den Behandlungsverlauf der Patient*innen. Sie begleiten Menschen mit Pflegebedarf während komplexer Therapien und nach Operationen. Sie fördern gezielt die Gesundheit, unterstützen aktiv durch Bewegungsförderung, mit Atemtrainings oder dem Wundmanagement. In weiteren Tätigkeitsbereichen sorgen Mitarbeiter*innen für spezielle Sprech- und Schlucktrainings, führen komplexe Laboruntersuchungen durch oder stellen mit bildgebenden Verfahren Organe und Gewebeschichten dar. Auch wer eine Begeisterung für Themen rund um die Ernährung oder die Abläufe im Operationssaal (OP) mitbringt, findet im UKU ein passendes Aufgabengebiet. Die Schüler*innen erwarten ein interaktives Quiz und digitale Einblicke in den Arbeitsalltag. Alle Fragen rund um Ausbildung und Beruf beantworten die Ansprechpersonen der Akademie direkt im Livechat. Außerdem berichten Mitarbeiter*innen per Videostatement von ihrem Arbeitsalltag. Sie geben Tipps für die Berufswahl und wissen, auf welche Fähigkeiten und Talente es in ihrem Job ankommt. Denn in Gesundheitsberufen sind Frauen und Männer gleichermaßen gefragt und gefordert.

Folgende Ausbildungsberufe werden vorgestellt:

Gesundheits- und Krankenpflegehilfe (1-jährige Ausbildung)

Pflegeberufe (3-jährige Ausbildung) Allgemeine Pflegeausbildung Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Medizinisch-Technische Assistenz für Funktionsdiagnostik

Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz

Medizinisch-technische Radiologieassistenz

Operationstechnische Assistenz

Diätassistenz

Logopädie

Folgende Duale Studiengänge werden vorgestellt:

Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften (B.Sc.)

Angewandte Hebammenwissenschaft (B.Sc.)

Medizintechnische Wissenschaften (B.Sc.)

Termin und Anmeldung zum UKU-Livestream

Termin: 22.04.2021 | 10:00 – 11:00 Uhr, anschließend noch Zeit für Fragen via Livechat

Geeignet für: Jahrgangsstufe 7 bis 13

Anmeldung: Bitte per Mail an sabrina.gayer(at)uniklinik-ulm.de, Tel.: 0731 500 68009 - Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer*innen den Link zum Livestream per Mail.

Universität Ulm: Wissenschaft und Forschung mit allen Facetten

Wo begegnet uns Elektrotechnik im Alltag und welche Forschungsgebiete gibt es dazu an der Uni Ulm? Wie funktioniert eine Universität überhaupt und welche Aufgaben haben die Mitarbeiter*innen in der Verwaltung?

Die Universität Ulm gibt Schüler*innen der Jahrgangsstufen 7 bis 13 digitale Einblicke in verschiedene Studienfächer und Ausbildungsberufe. Für Jungs und Mädchen gibt es jeweils unterschiedliche Livestreams, in denen Auszubildende, Angestellte, Ausbildungsleiter*innen und Wissenschaftler*innen über ihre tägliche Arbeit berichten. Das Angebot der Uni Ulm ist in das digitale Rahmenprogramm des bundesweiten Girls' und Boys' Day mit Impulsvorträgen, Interviews und Diskussionsrunden zu den vorgestellten Berufen eingebettet.

Für Mädchen bietet der Girls' Day die Möglichkeit sich über das Fachgebiet Elektrotechnik zu informieren und zu erfahren, warum sie so wichtig für unseren Alltag ist. Für alle, die sich über leere Handyakkus ärgern und sich fragen, wie man dieses Problem lösen könnte, ist das Angebot des Helmholtz-Institut Ulm (HIU) genau das richtige. Denn am HIU forschen Physiker*innen und Chemiker*innen an zukünftigen Batterien für Elektroautos, Laptops und Smartphones. Eine Wissenschaftlerin des HIU gibt einen Einblick in ihren Forschungsalltag.

Jungs haben die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen des Uni-Betriebs zu sehen. Denn auch jenseits der Forschungslabore gibt es spannende Ausbildungsberufe für alle, die ein Talent fürs Organisieren haben, gerne Tiere versorgen oder im Büro den Überblick behalten. Die Angestellten, Ausbildungsleiter*innen und Auszubildenden stellen folgende Ausbildungsberufe vor: Verwaltungswirt*in, Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement, Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste sowie Tierpfleger*in. Neben Infos zum Ablauf der Ausbildung erwarten die Jungs persönliche Berichte von den Auszubildenden. Sie erzählen, was ihnen am jeweiligen Beruf am besten gefällt und was die Ausbildung an der Uni besonders macht.

Termin und Anmeldung zum Angebot der Universität

Termin: 22.04.2021 | 09:00 – 14:30 Uhr, das Angebot ist in das digitale Rahmenprogramm des bundesweiten Girls' und Boys' Day eingebettet

Geeignet für: Jahrgangsstufe 7 bis 13

Über den Girls' und Boys' Day

Der Girls' und Boys' Day soll dazu beitragen, die Berufsorientierung der Teilnehmenden in zukunftsträchtigen Tätigkeitsfeldern zu fördern, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind. Bei Mädchen sind dies vor allem technologische und naturwissenschaftliche Berufe, bei Jungen sind es besonders Tätigkeiten aus dem sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich.

Text: Monika Huth - Unternehmenskommunikation Uniklinik