Mit Fake News und der Frage nach der Wahrheit beschäftigt sich die Frühjahrsakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) vom 23. bis zum 25. März. Die Akademiewoche von Dienstag bis Donnerstag mit Vorträgen und Arbeitsgruppen findet komplett virtuell statt. Die Anmeldung ist ab Montag, 1. März, online möglich.

Wahrheit oder Lüge? Filterblase, Deep Fake oder Verschwörungstheorie? Die Frage nach dem Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge, nach Bestätigtem und „alternativen Fakten“ ist so aktuell, wie noch nie. Die diesjährige Frühjahrsakademie des ZAWiW „Fakt oder Fake? – Wirklichkeit zwischen Wahrheit und Lüge“ setzt sich – ganz im Sinne der Aufklärung – mit diesen Fragestellungen auseinander. Zumal der Blick auf die moderne Wissenschaft zeigt, dass es „die eine Wirklichkeit“ nicht zu geben scheint.

Insgesamt sechs Fachvorträge (je einer vormittags sowie einer nachmittags) gehen unterschiedlichen Facetten dieser Fragen nach. Unter anderem setzt sich Professor Thorsten Holz (Universität Bochum) am Dienstag um 10:00 Uhr mit der technischen Seite der verschiedenen Arten von Desinformation auseinander. Der Informatiker schildert, wie künstliche neuronale Netze genutzt werden, um die Grenzen zwischen Fakten, Fakes und Fiktion zu verwischen. Am Mittwochvormittag (10:00 Uhr) widmet sich die Berliner Philosophin Dr. Romy Jaster dem Unterschied zwischen Verschwörungstheorien und Fake News und stellt die Frage, wie Streitgespräche mit Menschen gelingen können, die radikal anderer Meinung sind, als man selbst. Zum Abschluss am Donnerstag nimmt Professor Ezard Ernst, Emeritus der Universität Exeter (Großbritannien), zu Fakten und Fiktionen in der Alternativmedizin Stellung (14:00 Uhr). Der Erforscher der Alternativmedizin fordert, das kritische Denken auf breiter Basis zu fördern.

„Mit einem zweiten täglichen Fachvortrag und der komplett virtuellen Akademie richten wir uns besonders an Berufstätige, die oft aus Zeitgründen an unseren Präsenzveranstaltungen in den vergangenen Jahren nicht teilnehmen konnten“, erklärt Dr. Annette Wettstein, stellvertretende Geschäftsführerin des ZAWiW. Bereits zum dritten Mal wird die Akademiewoche für Menschen im dritten Lebensalter und davor, die immer im Frühjahr und Herbst an der Uni Ulm stattfindet, aufgrund der Corona-Pandemie als rein digitale Veranstaltung durchgeführt.

In mehr als einem Dutzend Arbeitsgruppen können die Teilnehmenden bei der diesjährigen Frühjahrsakademie am Dienstag- und Mittwochnachmittag das Titelthema Fakt oder Fake nicht nur vertiefen, sondern sich auch unter fachlicher Begleitung mit anderen Teilnehmenden austauschen und diskutieren. Die Bandbreite der Themen und Gruppen reicht vom Umgang mit Wahrheit und Fälschungen in der Kunst über „Visuelle Täuschungen“ bis hin zur Leugnung des Klimawandels. Und auch das Begleitprogramm der „Botanischen Mittagspause“ sucht nach Wahrheit, Wirklichkeit und Fantasie in der Natur.

Alle Vorträge im Überblick:

• Dienstag, 23. März, 10:00 Uhr: Fake News, Deep Fakes und andere Arten von Desinformationen – Ein technischer Blick. Prof. Thorsten Holz (Universität Bochum)

• Dienstag, 23. März, 16:00 Uhr: Zwischen Partizipationsversprechen und Algorithmenmacht – Wie die digitalen Medien Meinungsbildung und gesellschaftlichen Zusammenhalt prägen. Dr. Jan-Hinrik Schmidt (Leibniz-Institut für Medienforschung – Hans-Bredow-Institut, Hamburg)

• Mittwoch, 24. März, 10:00 Uhr: Verschwörungstheorien, Fake News und Streitkultur. Dr. Romy Jaster (Humboldt-Universität Berlin)

• Mittwoch, 24. März, 16:00 Uhr: Intuition gegen Verstand – Wo täuschen uns Bauchgefühle harte Fakten vor? Prof. Anja Achtziger (Zeppelin Universität Friedrichshafen)

• Donnerstag, 25. März, 10:00 Uhr: Komplementäre Medizin in der Onkologie. Prof. Jutta Hübner (Universitätsklinikum Jena)

• Donnerstag, 25. März, 14:00 Uhr: Fakten, Fiktionen, Fälschungen in der sogenannten Alternativmedizin. Prof. em. Ezard Ernst (Universität Exeter, Großbritannien)

Die Teilnahmegebühr der Frühjahrsakademie 2021 beträgt 50 Euro pro Person. Mitglieder des ZAWiW-Förderkreises zahlen 40 Euro.

Die Anmeldung ist vom 1. bis zum 18. März bevorzugt online, aber auch über das Formular im Programmheft möglich. Das ZAWiW-Sekretariat hilft bei der Bestellung des Programmheftes sowie bei Fragen zur Online-Anmeldung und der technischen Ausstattung: Montag, Dienstag und Donnerstag, 8:00 – 13:00 Uhr, Tel.: 0731/50-26601, info(at)zawiw.de



Text und Medienkontakt: Daniela Stang