Die Universität Ulm darf in den kommenden drei Jahren wieder das Siegel „audit familiengerechte Hochschule“ tragen. Damit bestätigt die berufundfamilie gGmbH die Maßnahmen der Universität für eine familien- und lebensphasengerechte Personalpolitik bei den Forschungs-, Arbeits- und Studienbedingungen. Vergeben wurde die Auszeichnung bei einer virtuellen Feierstunde am 22. Juni, die aus Berlin übertragen wurde.

„Besonders die Corona-Pandemie hat Familien mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen vor große Herausforderungen gestellt, wenn die Regelbetreuung plötzlich ausfiel. Durch den Ausbau unserer familienbewussten Personalmaßnahmen wie Homeoffice, flexibleren Arbeitszeiten und einer Notbetreuung in den Uni-Kitagruppen war es Universitätsangehörigen dennoch möglich, Beruf und Familie zu vereinbaren“, so die Ansprechpartnerin des hauseigenen Familienservices, Maria Stöckle.

In den vergangenen Jahren hat die Universität ein ganzes Bündel an Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit von Studium, Karriere und Familie auf den Weg gebracht. Dazu zählen verschiedene Kinderbetreuungsangebote mit an die Arbeitszeiten der Eltern angepassten Öffnungszeiten und wenigen Schließtagen. Flexible Arbeitszeiten, ein Beratungsangebot zu Unterstützungsmaßnahmen bei der Pflege von Angehörigen, sowie besondere Betreuungsangebote für die Ferien sollen den Uni-Mitgliedern helfen, Familie und Beruf beziehungsweise Studium besser unter einen Hut zu bekommen. Wissenschaftlerinnen können außerdem auf Laborunterstützungsprogramme für werdende und stillende Mütter sowie auf Wiedereinstiegs- und Überbrückungsstipendien zurückgreifen.

Studierende mit Nachwuchs oder anderen Familienpflichten können sich bei der Familienservice-Beratung der Zentralen Studienberatung informieren oder die bevorzugte Kursanmeldung zu Lehrveranstaltungen mit begrenzten Teilnehmerzahlen nutzen. An der Universität wurden außerdem eigene Eltern-Kind-Lernräume eingerichtet. Zur besseren Vernetzung untereinander dienen der Familienstammtisch und die Mailingliste für Studierende mit Familienpflichten – beides Angebote der Studierendenvertretung StuVe.

Seit 2008 ist die Universität Ulm als „familiengerechte Hochschule“ zertifiziert und muss sich alle drei Jahre einer Re-Auditierung unterziehen. Bei der virtuellen Vergabefeier am 22. Juni wurden insgesamt 287 Arbeitgeber in ganz Deutschland erneut zertifiziert, darunter 34 Hochschulen. Das aktuelle Zertifikat ist gültig bis Mai 2024.

