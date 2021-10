Die Universität Ulm vergibt acht Förderstipendien für informatikinteressierte Schülerinnen und Schüler. Die ausgewählten Elftklässler können im Projekt „Simulierte Welten“ an echten Forschungsvorhaben mit Bezug zu Computer-Simulationen und mathematischer Modellierung mitwirken. Das Stipendium startet im November und ist mit 1000 Euro dotiert. Der Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober.

Für das Schülerstipendium bewerben können sich Jugendliche, die die 11. Klasse eines Gymnasiums im Regierungsbezirk Tübingen besuchen. Gefragt sind außerdem sehr gute Leistungen in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik. Die acht Stipendien an der Uni Ulm sind mit bis zu 1000 Euro dotiert. Diese Mittel sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem in ihre technische Ausstattung investieren. Dieses Jahr reichen die angebotenen Projektthemen von Optimierungen im „Internet der Dinge“ über grafische Schnittstellen für Simulationen bis hin zur automatischen Schlafmustererkennung aus mobilen Sensordaten.

Unterstützt werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die jeweils in Zweier-Teams ein Projekt bearbeiten, von Experten des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz) der Universität sowie aus den Bereichen Informatik und Ingenieurwissenschaften. Jedes Thema hat Bezug zum Forschungsfeld des Betreuers und stellt einen Mehrwert für dessen eigene Arbeit dar. Einmal monatlich sind virtuelle Besprechungen von Betreuern und Schülern vorgesehen. Zur Halbzeit ist ein gemeinsames Zwischentreffen aller Stipendiatinnen und Stipendiaten geplant.

Das Förderstipendium beginnt Anfang November mit einer digitalen Auftaktveranstaltung und endet im Juli 2022 mit einer voraussichtlich öffentlichen Abschlusspräsentation der Ergebnisse. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg fördert die Schülerstipendien im Rahmen des Projekts „Simulierte Welten“.

