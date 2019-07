Warum hilft Datenanalyse im Profi-Fußball? Wie findet das Navi den Weg? Welche physikalischen Gesetze gelten beim Musik machen? Bei der ersten Science Expo am Mittwoch, 17. Juli (9:00 – 16:00 Uhr), an der Uni Ulm sind Schülerinnen und Schüler aufgerufen, selbst zu experimentieren und neugierig zu sein. An Jugendliche der Klassenstufen sieben bis zehn richten sich vormittags verschiedene Workshops. Der „Markt der Wissenschaften“ am Nachmittag steht allen Interessierten offen.

Die Science Expo soll Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bieten, Wissenschaft hautnah zu erleben. Begrüßt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Olga Pollatos (9:00 Uhr, H 4/5). Die Themen der anschließenden Workshops reichen von den Naturwissenschaften über Elektrotechnik bis hin zur Mathematik. Unter anderem können die Jugendlichen einen eigenen Roboter bauen und programmieren. Oder sie lernen mathematische Methoden kennen, die helfen, Spielstrategien gegnerischer Fußballteams zu analysieren. Bei einer „Expedition ins Grüne“ entdecken die Mädchen und Jungen im Botanischen Garten der Universität tropische Pflanzen. In einigen Workshops sind noch Restplätze frei!

Beim Markt der Wissenschaften (ab 13:00 Uhr) stellen die unterschiedlichen Projekte ihre Angebote für Schülerinnen und Schüler vor und bieten Mitmachangebote für Interessierte an. Außerdem können die Mädchen und Jungen bei einer „Actionbound“, einer Campusrallye mittels App, die Uni erkunden. Dem besten Team winkt ein Zuschuss für die Klassenkasse.

Im öffentlichen Vortrag „Pädagogenglück“ (13:30 Uhr, Hörsaal Chirurgie) gibt der Psychologe Dr. Thomas Fuchs „Überlebenstipps“ für Lehrerinnen und Lehrer.

Organisiert wird die Science Expo von der Zentralen Studienberatung der Uni Ulm. Unterstützung leistet die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg.



Terminüberblick:

Science Expo

Mittwoch, 17. Juli

9:00 – 16:00 Uhr

Universität Ulm

Text und Medienkontakt: Daniela Stang