Mit Schau-Vorlesungen, Experimenten und einem umfangreichen Beratungsangebot unterstützt der Studieninfotag an der Universität Ulm Schülerinnen und Schüler bei der Studienwahl. Am Mittwoch, 16. November, gibt es von 9:00 bis 15:00 Uhr die Gelegenheit, Fragen rund ums Studium zu klären. Die Ansprechpersonen der Studien- und Fachstudienberatung informieren über die Inhalte und die Anforderungen eines Studiums an der Uni Ulm. Der Studieninfotag ist kostenlos – Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Was hat Mathematik mit Fußball zu tun? Was bedeutet Lernen und Lehren mit modernen Medien? Oder welche Wege ins Ausland gibt es an der Uni Ulm? Vor allem an Studieninteressierte kurz vor dem Schulabschluss richtet sich der Studieninfotag an der Uni Ulm. An die Video-Begrüßung (9:15 Uhr, Hörsaal 4/5) durch die Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Olga Pollatos, schließen sich Einführungen in die an der Uni Ulm angebotenen Studiengänge an.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen mit Experimenten, in Vorlesungen oder bei Mitmachaktionen ihre Arbeit vor. So geben Chemikerinnen und Chemiker einen Einblick in „Chemie rund um die Uhr“ oder Vertreter des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften erläutern „Potenziale und Risiken der Künstlichen Intelligenz“. Auf dem Programm stehen zudem Führungen durch Labore, Institute und Fakultäten. Beispielsweise können sich die Interessierten selbst am Pipettieren und Mikroskopieren versuchen.

Im Uni-Forum laden Vertreterinnen und Vertreter der Fächer sowie Studierende aller Studiengänge die Interessierten ein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Außerdem können die Schülerinnen und Schüler den humanoiden Roboter „Pepper“ kennenlernen oder ein Brennstoffzellenfahrzeug aus nächster Nähe betrachten. An einem Stand erfahren die Gäste mehr über das Seminarangebot des Departments für Geisteswissenschaften und das Studierendenwerk berät zu Wohnmöglichkeiten oder wie sich ein Studium finanzieren lässt. Die Agentur für Arbeit informiert, wie sich die Zeit zwischen Schule und Studium sinnvoll überbrücken lässt.

Die Facheinführungen und Vorträge am Nachmittag (ab 13:15 Uhr) werden als Online-, Präsenz- oder Hybridveranstaltung angeboten, sodass sich die Schülerinnen und Schüler auch von zuhause aus über die Studiengänge und Angebote der Uni Ulm informieren können.

Terminübersicht

Studieninfotag 2022

Mittwoch, 16. November

9:00 – 15:00 Uhr

Forum (Eingang Universität Süd)

Universität Ulm

Homepage des Studieninfotags mit Programm und Zugangslinks der Online-Angebote

Text und Medienkontakt: Daniela Stang