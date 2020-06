Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wurden vielerorts Bildungsmessen für Schülerinnen und Schüler zur Berufs- und Studienorientierung abgesagt. Auch an der Universität Ulm können dieses Jahr Studieninfotage oder Schnuppervorlesungen nicht wie gewohnt stattfinden. Aus diesem Grund geht die Uni Ulm neue Wege und informiert in Videokonferenzen sowie Webinaren über ihr Studienangebot. Den Auftakt macht am Freitag, 26. Juni, 13:00 Uhr, eine Online-Infoveranstaltung zur Studienorientierung.

In Zeiten der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie sollen sich interessierte Schülerinnen und Schüler über ihr Wunschstudium an der Uni Ulm informieren können – nur eben online. Am Freitag, 26. Juni, können Schülerinnen und Schüler erstmals unter an einer Online-Veranstaltung zu den an der Uni Ulm angebotenen Bachelorstudiengängen teilnehmen. Neben Präsentationen, die einen Überblick über das jeweilige Studienfach geben, besteht die Möglichkeit, mit Fachberaterinnen und Fachberatern in Videomeetings ins Gespräch zu kommen und persönliche Fragen zu klären. Das Programm sowie die Anmeldung zu den Webinaren werden am Montag, 22. Juni, 9:00 Uhr, veröffentlicht.

Sollte es Interessierten nicht möglich sein, an der Online-Information live teilzunehmen, können sie die Inhalte jederzeit in Internet abrufen. Gerne beantwortet das Team der Zentralen Studienberatung alle Fragen auch per Mail oder in einem persönlichen Telefongespräch (zentralestudienberatung(at)uni-ulm.de oder Tel.: 0731-5024444).

Im Juli sind weitere Facheinführungen zu mathematisch-wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen, darunter Wirtschaftsmathematik, Mathematische Biometrie oder Computational Science and Engineering geplant. Informationen dazu finden Sie auf www.uni-ulm.de/studium.

Terminüberblick:

Online-Infoveranstaltung zur Studienorientierung

Freitag, 26. Juni, 13:00 Uhr

https://www.uni-ulm.de/studium/studienberatung/veranstaltungen-fuer-studieninteressierte/campus-online/

Text und Medienkontakt: Daniela Stang