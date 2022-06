Über 60 Studiengänge stehen alleine an der Universität Ulm zur Auswahl: Kein Wunder, dass die Entscheidung vielen Abiturientinnen und Abiturienten nicht leichtfällt. An genau diese Zielgruppe richtet sich der Abend der Studienberatung am Donnerstag, 30. Juni (17:00 bis 20:00 Uhr). Bei der virtuellen, vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) initiierten Veranstaltung können sich alle Interessierten über das Studienangebot der Universität Ulm informieren – niedrigschwellig und aus erster Hand.

Neben erfahrenen Beraterinnen und Beratern beantworten Studierende Fragen zu Fächern wie Psychologie, Wirtschaftswissenschaften oder Computational Science and Engineering (CSE). Abseits der „harten Fakten“ erhalten die Abiturientinnen und Abiturienten also auch erste Einblicke in das Campusleben. Dem Spektrum der Universität Ulm entsprechend liegt der Schwerpunkt auf medizinischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern.

Der virtuelle Abend der Studienberatung richtet sich insbesondere an kurzentschlossene Studieninteressierte. Die Bewerbungsfrist für zulassungsbeschränkte Studiengänge wie Psychologie endet nämlich bereits am 15. Juli. Für Fächer ohne Zulassungsbeschränkung können sich Interessierte noch bis zum 30. September einschreiben. Eine Anmeldung zum Abend der Studienberatung ist nicht erforderlich.

Online-Programm im Überblick:

• 17:00 - 18:00 Uhr: Präsentation des Studienangebots der Uni Ulm

• 18:00 - 19:00 Uhr: Fragt die Studis! Studierende beantworten eure Fragen

• 19:00 - 20:00 Uhr: Offene Sprechstunde der Zentralen Studienberatung

Link zum Abend der Studienberatung:

www.uni-ulm.de/studium/studienberatung/veranstaltungen-fuer-studieninteressierte/