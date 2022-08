Wie kalt ist warm genug? Und wie kann die Energiewende gelingen? Diesen hochaktuellen Fragen widmet sich die Herbstakademie des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW) der Universität Ulm. Am Montag, 26. September, startet die Akademiewoche mit Vorträgen zu wissenschaftlichen und energiepolitischen Themen, einer Podiumsdiskussion und den beliebten Nachmittagsangeboten. Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 11. September geöffnet.

Um den Klimawandel aufzuhalten, muss die Menschheit weg von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas. Spätestens seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist zudem klar, dass erneuerbare Energien massiv zu unserer Versorgungssicherheit beitragen können. Die Herbstakademie des ZAWiW (26. bis 29. September) stellt mit der Energiewende ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema ins Zentrum. Der Dialog zwischen Bürgerschaft und Forschenden findet überwiegend in Präsenz an der Uni Ulm statt. Die Vorträge werden zusätzlich im Internet übertragen.

„Von erneuerbaren Energien zur Energiewende“: Mit diesem Eröffnungsvortrag führt Dr. Barbara Breitschopf vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung am Montagmorgen in die Thematik ein. Die Forscherin im Bereich Energiepolitik und Energiemärkte verdeutlicht: Zum Klimaschutz gehören auch Energiesparen und Investitionen in die Energieeffizienz. Weitere Vorträge von Ulmer Wissenschaftlern und Gästen drehen sich um das Potenzial von Wasserstoff als Energieträger, Politik für einen maßvollen Energieverbrauch oder schlichtweg um die „Faszination Energie“. Am Donnerstag, 29. September, gipfelt die Akademiewoche in einer Podiumsdiskussion: Ulmer Energieforscher, Uni-Vizepräsident Professor Michael Kühl und ein Unternehmer diskutieren über Hindernisse und Chancen der Energiewende.

Arbeitsgruppen und Mittwochsangebote an den Nachmittagen

An den Nachmittagen stehen verschiedene Arbeitsgruppen auf dem Programm – einige Angebote finden ausschließlich online statt. Teilnehmende können entweder das Leitthema vertiefen oder sich mit den „Geheimnissen der Astronomie“, der Globalisierung der Natur oder etwa den sozialen Medien beschäftigen. Die Mittwochsangebote führen sie dieses Mal zum Beispiel in die kunsthalle weishaupt oder ins HfG-Archiv. Dazu kommen kostenfreie Bewegungs- und Entspannungsangebote in der Mittagspause.

Die komplette Akademiewoche kostet 90 Euro (ermäßigt 80 Euro). Es können auch einzelne Angebote gebucht werden. Online-Anmeldung und Programm unter: https://akademie.zawiw.de/



Vorträge im Überblick:



Veranstaltungsort: Hörsaal H4/5|N25 Universität Ulm



- Montag, 26.09.2022

10:00 Uhr | Von erneuerbaren Energien zur Energiewende!

Dr. Barbara Breitschopf | Fraunhofer-Institut für System- & Innovationsforschung Competence Center Energiepolitik & Energiemärkte

- Dienstag, 27.09.2022

10:00 Uhr | Energiesuffizienz – Politik für einen maßvollen Umgang mit Energie

Dr. Lars-Arvid Brischke | Institut für Energie- und Umweltforschung gGmbH (ifeu)

- Mittwoch, 28.09.2022

10:00 Uhr | Wasserstoff und Brennstoffzellen – Hoffnungsträger für die Energiewende

Dr. Alexander Kabza | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW)

- Donnerstag, 29.09.2022

10:00 Uhr | Faszination Energie

Prof. Dr. Timo Jacob | Institut für Elektrochemie Universität Ulm

14:00 Uhr | Hindernisse und Potentiale der Energiewende im Spannungsfeld politischer und strategischer Entscheidungen, Podiumsdiskussion | Moderation: Dana Hoffmann

Text und Medienkontakt: Annika Bingmann