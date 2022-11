Die Universität Ulm belegt mit dem Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnologie Platz eins im aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) unter 34 gelisteten Universitäten! Im Vergleich der Masterangebote in Psychologie ergeben sich für die Uni Ulm ebenfalls Spitzenwerte. Das CHE-Ranking erlaubt durch die Kombination von Studierendenurteilen sowie Fakten zur Forschung und Lehre einen Überblick über die Bedingungen im Masterstudium an deutschen Universitäten und Hochschulen.

Die Masterstudierenden an der Universität Ulm bewerten im Fach Elektrotechnik und Informationstechnologie ihre Studienbedingungen mehrfach mit „sehr gut“: Sie loben die allgemeine Studiensituation, die Betreuung durch Lehrende sowie die Unterstützung im Studium. Positiv werden zudem das Lehrangebot, der Wissenschaftsbezug sowie der Übergang ins Masterstudium gesehen. Darüber hinaus wird beim Kriterium „Veröffentlichungen pro Wissenschaftler*in“ die Spitzengruppe erreicht.

Auch die Psychologie-Masterstudierenden sind sehr zufrieden mit den Studienbedingungen an der Uni Ulm. Sie äußern sich positiv über die allgemeine Studiensituation, die Unterstützung im Studium, das Lehrangebot, die Studienorganisation und den Wissenschaftsbezug sowie den Einsatz digitaler Lehrelemente und den Übergang ins Masterstudium. Das Fach glänzt zudem bei den „Zitationen pro Publikation“.

Insgesamt sind in die CHE-Rangliste die Urteile von bundesweit knapp 10 000 Masterstudierenden eingeflossen. Im neuen Vergleich der Masterangebote werden je nach Fach bis zu acht Kriterien von den Studierenden bewertet, darunter die allgemeine Studiensituation, das Lehrangebot oder die Studienorganisation. Das Kriterium „Wissenschaftsbezug“ informiert darüber, inwieweit es im Masterstudium an Universitäten die Gelegenheit gibt, wissenschaftliches Arbeiten zu vertiefen und mit Forschungsergebnissen in Berührung zu kommen. Erstmals bewerten die Masterstudierenden auch den Einsatz digitaler Lehrelemente.

Darüber hinaus erhebt das CHE Fakten-Indikatoren, die von den Hochschulen zugeliefert werden. An Universitäten werden Forschungsgelder sowie Veröffentlichungen pro Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler oder die „Zitationen pro Publikation“ ausgewiesen. Diese Indikatoren geben einen Überblick über die Forschungsleistung an den Fachbereichen. Zudem wird mit einem Indikator dargestellt, wie intensiv während des Masterstudiums der Kontakt zur Berufspraxis ausfällt.

Die Ergebnisse bei den Fakten und Urteilen werden jeweils einer Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe zugeordnet. In der Rangliste 2022/23 wurden die Masterstudiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik, Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwesen/Bau, Maschinenbau, Werkstofftechnik / Materialwissenschaft, Chemieingenieurwesen / Angewandte Chemie, Umweltingenieurwesen, Verfahrenstechnik, Biotechnologie und Psychologie neu untersucht.

Veröffentlicht wird das Ranking online sowie in einer Auswahl in der aktuellen Ausgabe des Studierendenmagazin ZEIT CAMPUS.



Text und Medienkontakt: Daniela Stang