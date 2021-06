Der öffentliche Gedenkgottesdienst für Körperspender der Anatomie muss erneut verschoben werden, diesmal in den November 2021. Regulär hätte die Veranstaltung eigentlich Mitte Februar stattgefunden, also am Ende des Wintersemesters. Ein Ersatztermin war ursprünglich für den 16. Juni vorgesehen. Doch aufgrund der noch geltenden Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde beschlossen, die Veranstaltung auf den 13. November zu verlegen. Die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Der öffentliche Gedenkgottesdienst, der im Ulmer Münster stattfindet, soll allen Angehörigen, der Allgemeinheit, aber auch den Medizinstudierenden die Möglichkeit geben, sich in einem würdigen Rahmen von den Menschen zu verabschieden, die ihren Körper der Universität Ulm für die medizinische Ausbildung angehender Ärzte und Ärztinnen vermacht haben. „In diesem Gottesdienst wollen wir den 50 Männern und Frauen für ihre Körperspende unseren Respekt und unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen“, erklärt Dr. Ulrich Fassnacht, Leiter der Prosektur am Institut für Anatomie und Zellbiologie der Universität Ulm. Traditionell wird die Veranstaltung von den Medizinstudierenden der Universität gestaltet, und die Angehörigen erhalten ein Anschreiben mit der Einladung zum Gottesdienst.

Text und Medienkontakt: Andrea Weber-Tuckermann