Von A wie „Allianz“ bis Z wie „Zeb Consulting“ – 45 Firmen aus dem In- und Ausland sind beim WiMa-Kongress am Samstag, 19. November (10:00 – 16:00 Uhr), an der Universität Ulm vertreten. Mit Bewerbungsgesprächen, Fachvorträgen und Unternehmensständen präsentiert sich die Unternehmens-Kontaktbörse für Studierende aus dem mathematischen, technischen und wirtschaftlichen Bereich.

Bereits zum 25. Mal bringt der WiMa-Kongress Studierende und Absolventen der Universität in Kontakt mit Firmen, hilft beim Berufseinstieg und bei der Vermittlung von Praktika und Abschlussarbeiten. Die Mitglieder des Vereins Studium und Praxis e.V. (SuP), der sich aus Studierenden und Alumni zusammensetzt, organisiert ehrenamtlich die jährliche Veranstaltung mit Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche, sowie Wirtschaftsprüfern, Finanzunternehmen, Pharma-, IT- und Beratungsfirmen.

In mehreren Vortragsblöcken stellen Forschende sowie Firmenvertreterinnen und -vertreter aktuelle Entwicklungen und Anwendungsbeispiele aus der Praxis vor. Die Bandbreite der Themen reicht von „Moleküle und Mathematik“ über „Risikoverteilung zwischen Generationen in Pensionsfonds“ bis hin zu „Relative Performance Information: Wie sozialer Vergleich die Lernleistung beeinflusst“.

Außerdem gibt es die Möglichkeit zu Bewerbungsgesprächen, für die sich interessierte Studierende mit Bewerbung und Lebenslauf vorab bei ihren Wunschunternehmen anmelden mussten. Absolventinnen und Absolventen können sich in einer eigenen Lounge austauschen und neue Kontakte knüpfen.

Beim Abschluss der Veranstaltung, dem so genannten Homecoming Day (ab 18:00 Uhr), lassen Studierende, Mitglieder von SuP, Fakultätsangehörige sowie Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Firmen den Tag mit einem gemeinsamen Abendessen und einer anschließenden Party ausklingen. Die Teilnahme am WiMa-Kongress sowie an allen Vorträgen ist für Interessierte kostenlos!

Terminüberblick

WiMa-Kongress 2022

Samstag, 19. November

10:00 – 16:00 Uhr

Forum

Universität Ulm

Den Auftakt zum WiMa-Kongress bildet bereits am Vorabend, Freitag, 18. November, 18:30 Uhr, im Hörsaal 20 der Uni Ulm der Vortrag „Data Science & Analytics im Profi-Fußball“ mit Referenten aus dem Profi-Sport. Die Stiftung der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften „WiMa Ulm“ lädt dazu herzlich ein.

Text und Medienkontakt: Daniela Stang