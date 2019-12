Startups fördern und junge Gründerinnen sowie Gründer unterstützen. Dieses Ziel steckt sich der neue Verbund Startup-SÜD. Dazu bündeln die Partnerhochschulen Neu-Ulm, Biberach, die Technische Hochschule Ulm sowie die Universität Ulm ihre Ressourcen und Kompetenzen. Nun wurde bekannt, dass das Bundeswirtschaftsministerium den Verbund im Zuge der Fördermaßnahme EXIST-Potentiale mit rund vier Millionen Euro unterstützt.

Im Verbund InnoSÜD sind die regionalen Hochschulen und die Universität Ulm bereits erfolgreich: Gemeinsam wollen sie die Region Donau-Iller-Riß unter den wettbewerbs- und innovationsfähigsten Räumen Europas positionieren. Im Zentrum stehen dabei die Themenfelder Energie, Mobilität, Gesundheit und Biotechnologie sowie Transformationsmanagement.

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Region ist die Gründerkultur: Im neuen Verbund StartupSÜD wollen die eingespielten Partner gezielt das unternehmerische Potenzial regionaler Talente fördern.

Dazu teilen sich die Hochschulen und die Universität Ulm ihre Unterstützungsangebote sowie ihre Infrastruktur für Gründungsinteressierte. Das Portfolio reicht von Laboren und Co-Working-Flächen über Lehrangebote und Services bis zu partnerschaftlich genutzten digitalen Ressourcen. Gemeinsam sind die Verbundpartner in der Lage, rund 20 000 Studierende und somit mögliche Gründerinnen und Gründer zu erreichen. „Bis 2024 gilt es nun, gründungsunterstützende Strukturen und Netzwerke zu erweitern, zu professionalisieren und letztlich jungen Talenten zugänglich zu machen“, sagt Professor Klaus-Michael Debatin, Vizepräsident für Kooperationen an der Universität Ulm. Dabei profitieren die Partner von ihrer langjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit, allen voran im Verbund InnoSÜD.

Rund 220 Universitäten und Hochschulen aus ganz Deutschland haben sich seit 2018 an dem Programm EXIST-Potentiale beteiligt. Die Projektanträge zur Stärkung der akademischen Gründungs- und Startup-Kultur sind von drei Expertenjurys bewertet worden. Dabei war der Verbund StartupSÜD erfolgreich. Professor Thomas Bayer, Vizepräsident für Internationalisierung und Transfer der Hochschule Neu-Ulm (HNU), war bei der offiziellen Bekanntgabe in Berlin vor Ort: „Ich freue mich sehr über den Zuschlag für unser Verbundprojekt StartupSÜD, mit dem wir an den InnoSÜD-Partnerhochschulen eine Gründungskultur etablieren und die Generierung von Innovationen und von Start-Ups gezielt voranbringen werden“, so Bayer.

Die Universität Ulm wird sich vor allem in den Bereichen Service und Infrastruktur in das Verbundprojekt einbringen. Darunter fallen die Unterstützung lokaler Gründungsbetreuer bei der Antragsstellung oder etwa die Bereitstellung einer Cloud-Infrastruktur, die die Projektarbeit erleichtert.

