Mit der offiziellen Eröffnung hat am Montagmorgen für rund 130 Studienanfängerinnen und -anfänger der Studienalltag an der Uni Ulm begonnen. Besonders viele junge Menschen starteten in den Studiengängen Informatik, Zahnmedizin und Mathematik. Allerdings werden nicht alle Fächer im Sommer angeboten. Für ein Orientierungssemester oder das sprachliche und landeskundliche Vorbereitungssemester für internationale Studieninteressierte haben sich rund 45 Teilnehmer eingeschrieben. Bei den Master-Studiengängen sind Industrielle Biotechnologie sowie Wirtschaftswissenschaften besonders beliebt.



Professorin Irene Bouw, Vizepräsidentin für Lehre und Internationales, begrüßte die neuen Studierenden mit der Aufforderung: „Nutzen sie die vielfältigen Angebote der Universität zum Studienstart, egal ob Trainingscamp, Tutorium oder den persönlichen Kontakt zu den Studienlotsen. Erweitern Sie aber auch Ihren privaten Horizont, denn Ausgleich und Leben neben dem Studium sind wichtig!“ Daneben gaben Behrouz Behbehani, Kommissarischer Abteilungsleiter der Zentralen Studienberatung und Daniela Englisch, Leiterin des International Office, einen kurzen Überblick über die Angebote der jeweiligen Einrichtung. Die beiden Studierenden Carina Dambacher und Paul Mengele informierten über das Aufgabenspektrum der Verfassten Studierendenschaft, das vom hochschulpolitischen Engagement bis zur Organisation der Semesterpartys reicht. Danach folgten Semestereinführungen in den unterschiedlichen Studiengängen.



Im Forum der Universität konnten sich die Erstsemester ihr Begrüßungsgeschenk – eine Speicherkarte mit Uni-Logo – abholen. Außerdem stellten sich an verschiedenen Ständen wichtige Einrichtungen vor, darunter das Kommunikations- und Informationszentrum, der Hochschulsport oder das Department für Geisteswissenschaften.



Insgesamt studieren an der Uni Ulm nun rund 9800 angehende Akademiker. Erfahrungsgemäß können sich die Einschreibezahlen aber noch ändern. Außerdem forschen und lehren rund 220 Professorinnen und Professoren an der Universität.

Text und Medienkontakt: Daniela Stang