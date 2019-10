Am Dienstag, den 29. Oktober, begrüßen die Städte Ulm und Neu-Ulm die neuen internationalen Studierenden. Der Empfang, der in diesem Jahr im Museum der Stadt Ulm stattfinden wird, beginnt um 17:00 Uhr. Erwartet werden rund 150 junge Menschen aus dem Ausland, die an den Hochschulen der Doppelstadt ein Studium aufgenommen haben. Das Grußwort spricht der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch. Wie jedes Jahr werden im Rahmen dieser Veranstaltung die Preise des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) für besonders engagierte internationale Studierende mit sehr guten Studienleistungen und Deutschkenntnissen vergeben.

Für die Universität Ulm wird Tanmay Sadhanasatish ausgezeichnet. Der Inder studiert im fünften Semester im internationalen Masterstudiengang „Biophysics“. Neben seinem Studium hat er eine „Soapbox“-Initiative an der Universität Ulm mitgegründet, die sich speziell an englischsprachige Studierende richtet. Als improvisierte Plattform zur freien Rede möchte sie zum Nachdenken über aktuelle, gesellschaftlich relevante Themen anregen und den gegenseitigen respektvollen Austausch fördern. Die Preisträgerin der Hochschule Neu-Ulm (HNU) heißt Yulia Mirskaya. Die gebürtige Ukrainerin studiert an der HNU im 2. Fachsemester im Masterstudiengang International Corporate Communication and Media Management. Die 25-jährige Studentin engagiert sich in Kindertageseinrichtungen und der interkulturellen Arbeit. Sie organisiert Vorleseabende mit russischen Märchen, Kochabende und Tanzvorführungen. Die DAAD-Preise werden überreicht von Universitätspräsident Professor Michael Weber sowie von Professor Thomas Bayer, Vizepräsident für Internationalisierung und Transfer der Hochschule Neu-Ulm.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Mitgliedern des Kammerchors der Universität Ulm. Die Kulturhungrigen unter den internationalen Studierenden haben am Ende der Veranstaltung noch die Möglichkeit, in englisch- oder deutschsprachigen Führungen drei verschiedene Ausstellungen des Ulmer Museums kennenzulernen und dabei einen Blick in die urzeitliche Vergangenheit oder die zeitgenössische Film-Kunst zu werfen.

Text und Medienkontakt: Andrea Weber-Tuckermann