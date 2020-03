Mit einer Baumpflanzaktion will die Universität Ulm ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Am Freitag, 13. März (12:30 Uhr), sollen in einem Waldstück an der Universität 50 Baumsetzlinge gepflanzt werden. Zuvor werden Wissenschaftler in Kurzvorträgen über die Herausforderungen des Klimawandels referieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, eine Baumpatenschaft zu übernehmen.



Zum wissenschaftlichen Rahmenprogramm des Aktionstags (10:00 Uhr, H3) begrüßt neben dem Organisationsteam, bestehend aus dem Medizinstudenten Leon Schild und PD Dr. Susanne Kühl, auch der Präsident der Uni Ulm, Professor Michael Weber. Anschließend referiert Professor Michael Kühl, Sprecher der Organisation „Scientists for Future Ulm“, über die Herausforderungen des Klimawandels und schildert Möglichkeiten, diesen zu begegnen. Der Biologe Professor Marian Kazda, Leiter des Botanischen Gartens der Uni Ulm, erläutert die Bedeutung des Waldes im Kampf gegen den Klimawandel.



Zur gemeinsamen Baumpflanzaktion treffen sich die Interessierten um 12:30 Uhr in einem Waldstück direkt hinter dem Gebäude in der Helmholtzstraße 16 (Zentrale Uni-Verwaltung). Unter Anleitung der zuständigen Försterin Gudrun Bechler von Forst BW werden 50 Bergahorn-Setzlinge gepflanzt. Ausreichend Schaufeln und Spaten liegen bereit.



Außerdem können für 5 Euro Baumpatenschaften erworben werden. Mit diesem Geld und weiteren Spenden sollen Bereiche an der Universität ökologisch aufgewertet werden und Nistmöglichkeiten oder Insektenhotels entstehen. Die Baumpflanzinitiative ist eine gemeinsame Aktion der BUND-Hochschulgruppe, des Nachhaltigkeitsreferats der Studierendenvertretung, des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung (ZAWiW), der Ulmer 3-Generationen-Uni (u3gu) sowie der Ulmer Scientists und Fridays for Future-Bewegung. Unterstützt wird sie von der Universität sowie von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ulm.

Eingerahmt wird die Baumpflanzaktion von einer Ausstellung rund um das Thema Klimawandel vom 9. - 27. März im Uni-Forum.





Termin im Überblick

Baumpflanzaktion

Freitag, 13. März

10:00 Uhr: Wissenschaftliche Vorträge zum Klimawandel in H3, N25

12:30 Uhr: Baumpflanzaktion im Waldstück hinter Helmholtzstr. 16





Bei Interesse an einer Baumpatenschaft oder Spenden melden Sie sich bitte unter schild.leon(at)gmail.com. Das Gleiche gilt für größere Gruppen oder Schulklassen, die sich an der Baumpflanzaktion beteiligen möchten!

Text und Medienkontakt: Daniela Stang