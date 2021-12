Am 10. Dezember lädt die Universität Ulm Lehrende, Studierende und andere Interessierte zum „5. Tag der Lehre" ein. Die seit 2017 stattfindende Veranstaltung der Uni Ulm zum Lehren und Lernen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Der digitale Weg zum Ziel“. Dozentinnen und Dozenten der Universität Ulm präsentieren Best Practice Beispiele und tauschen Erfahrungen der letzten drei coronabedingt digitalen Semester aus. Den Gastvortrag hält Julius-David Friedrich vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), der sich auf den digitalen Wandel der Hochschulbildung spezialisiert hat. Abgerundet wird die Veranstaltung von einer Podiumsdiskussion zu den zukünftigen Perspektiven der Hochschullehre.

Die digitale Lehre hat an der Universität Ulm in den letzten drei, von der Pandemie geprägten, Semestern einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Die Lehrenden haben Außerordentliches geleistet und eine enorme Vielfalt an Online-Formaten auf die Beine gestellt. Seit dem Wintersemester gibt es vermehrt Hybrid-Veranstaltungen, die digitale Elemente und Präsenz-Anteile verbinden. „Wir wollen mit dem diesjährigen ‚Tag der Lehre‘ zeigen, wie es gelingen kann, das Beste aus beiden Welten zu verbinden“, erklärt Professorin Olga Pollatos, Vizepräsidentin für Lehre der Universität Ulm und Gastgeberin der Veranstaltung. Coronabedingt – und passend zum Motto – wird auch in diesem Jahr der „Tag der Lehre“ Online über Zoom ausgetragen.

Dem Veranstaltungsteam aus dem Zentrum für Lehrentwicklung (ZLE) der Universität Ulm geht es um eine – durchaus auch kritische – Bestandsaufnahme rund um das Thema digitale Lehre. Auf dem Programm stehen sowohl allgemeine hochschuldidaktische Themen sowie konkrete Anwendungsbeispiele. Das Spektrum reicht von Experimentalvorlesungen in den Ingenieurwissenschaften über den Einsatz von Virtueller Realität in der Medizinerausbildung bis hin zu Online-Prüfungstools in der Psychologie und Pädagogik. Nicht zu vergessen sind universelle Aspekte wie Barrierefreiheit.

Hybrid-Veranstaltungen verbinden klassische Lehre mit Online-Formaten

Vorgestellt werden außerdem Online-Programmierkurse, projektorientierte und forschungsbasierte Formate sowie technisch besonders anspruchsvolle Lösungen für die hybride Lehre. Dabei werden Vorlesungen im Hörsaal zusätzlich live im Internet gestreamt. Die Studierenden vor Ort und zuhause vor dem Bildschirm können sich dabei jeweils über eigene technische Wege mit Diskussionsbeiträgen und Feedback in die Veranstaltung einzubringen. Angereichert ist das Programm mit mehreren Workshops. Hier können die Teilnehmenden beispielsweise erfahren, wie man in fünf Schritten zur lebendigen Online-Lehre kommt oder wie man E-Portfolios, Design-Thinking-Methoden und Lehrevaluationen für innovative Lehre nutzt.

Für nicht wenige Studierende waren die drei Corona-Semester mangels Sozialkontakte eine sehr belastende Erfahrung. „Die Lehrevaluation hat aber auch gezeigt, dass die Studierenden die digitale Lehre durchaus zu schätzen wissen. Insbesondere wenn es darum geht, angepasst an die eigene Lerngeschwindigkeit individuelle Lerndefizite aufzuarbeiten oder spezielle Fragestellungen zu vertiefen“, betont Dr. Tatjana Spaeth, Geschäftsführerin des ZLE. Wie aus den Erfahrungen der letzten drei Semester Impulse für eine nachhaltige Entwicklung der Hochschullehre gesetzt werden können, diskutieren die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion zum Abschluss der Veranstaltung. „Klar ist allerdings schon jetzt, dass die klassische Lehre in Hörsaal und Seminarraum sowie die Online-Lehre eine gemeinsame Zukunft haben“, so Vizepräsidentin Pollatos. Weitere Informationen zum Tag der Lehre finden Interessierte unter: www.uni-ulm.de/tagderlehre

Veranstaltungshinweis:

Universität Ulm: „5. Tag der Lehre – Der digitale Weg zum Ziel“

Freitag, 10.12.2021

9:00 bis 15:00 Uhr

Zoom-Zugangsdaten sind hinterlegt auf der Web-Seite www.uni-ulm.de/tagderlehre

Das Programmheft als PDF gibt es hier!

