Wie sieht das Studium an einer Universität aus? Welche Bewerbungs- und Zulassungsvorausetzungen muss ich beachten? Was für finanzielle Hilfen für Studierende gibt es? Bereits vor dem Abitur stehen Schülerinnen und Schüler, die studieren wollen, vor vielen Entscheidungen. Am Mittwoch, 20. November (9:00 - 15:00 Uhr), haben sie die Gelegenheit, einmal Uniluft zu schnuppern. Beim Studieninfotag können Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe alle Fragen rund ums Studium klären und sich mit der Uni Ulm vertraut machen.

Die Begrüßung (9:15 Uhr, Hörsaal 4/5) übernimmt die Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Olga Pollatos. Danach schließen sich Facheinführungen in die unterschiedlichen Studiengänge der Universität an. Weitere Vorträge unter dem Motto „Wissenschaft erleben“ zeigen Anwendungsbeispiele und praktische Fragestellungen. Am Nachmittag ist Zeit für Führungen durch Labore, Institute und Kliniken.

Im Uni-Forum bieten Info-Stände der verschiedenen Fakultäten sowie der Zentralen Studienberatung weitere Informationen über die verschiedenen Studiengänge und zur generellen Bewerbungssituation an der Uni Ulm an. Außerdem stellt das Department für Geisteswissenschaften Seminare im Bereich Philosophie, Sprachen und Kunst vor. Das Studierendenwerk informiert über sein Angebot rund um Themen wie Studienfinanzierung und Wohnen. Wie sich die Zeit zwischen Schule und Studium sinnvoll überbrücken lässt, erfahren die Schülerinnen und Schüler am Stand der Agentur für Arbeit.

Terminübersicht

Studieninfotag

Mittwoch, 20. November

9:00 – 15:00 Uhr

Forum N25 / O25 (Eingang Universität Süd)

Universität Ulm

Text und Medienkontakt: Daniela Stang