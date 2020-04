Willkommen im Sommersemester! Erstmals seit Bestehen der Universität Ulm wird ein akademisches Halbjahr ausschließlich digital eröffnet. Universitätspräsident Professor Michael Weber wird am Montag, den 20. April, um 9:00 Uhr die neuen Studierenden mit einer Videobotschaft begrüßen. Das Besondere: alle Studierenden der Uni werden von zuhause aus in das neue Semester starten. Der Vorlesungsbetrieb wird aufgrund der Corona-bedingten Schutzmaßnahmen online aufgenommen.

„Der Einstieg in ein Universitätsstudium ist ohnehin nicht leicht und mit großen Umstellungen verbunden. Unter diesen besonderen Umständen sind die Herausforderungen für die Neuen natürlich noch größer“, sagt Universitätspräsident Professor Michael Weber. So werden auch die Einführungsveranstaltungen der jeweiligen Studienfächer dieses Mal ausschließlich in digitaler Form präsentiert.

Zu den mehr als 400 Ulmer Uni-Neulingen gehören im Sommersemester 118 sogenannte Ersteinschreiber, die ihr Abitur recht frisch in der Tasche haben und noch nie zuvor an einer Hochschule eingeschrieben waren. Um diese kümmern sich insbesondere die jeweiligen Fachschaften der Studienfächer. Die sogenannten Erstsemestereinführungen (ESEn) für die neuen Studierenden werden in diesem Jahr online über die zentrale Lernplattform Moodle abgehalten. Um sich unter diesen besonderen Umständen auch persönlich kennen zu lernen, wollen einige Fachschaften – falls Interesse besteht – eine „online Kneipentour“ auf Skype organisieren. „Die Erstsemester können sich dann, gerne mit einem Bier neben dem Computer, in kleinen Gruppen im Netz treffen“, so eine Fachschaftsvertreterin aus den Wirtschaftswissenschaften.

Großes Interesse am Orientierungssemester

Unter den Ersteinschreibern sind 48 junge Menschen, die sich für ein Orientierungssemester im MINT-Bereich entschieden haben. Das sind 30 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. „Viele von ihnen haben noch keine so konkrete Vorstellung, wo sie beruflich hinwollen, und andere möchten testen, wie sie mit den Anforderungen in einem mathematischen, technischen oder naturwissenschaftlichen Studium zurechtkommen“, erklärt Gerold Brackenhofer, der das Orientierungssemester verantwortet und seit Mitte März mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern per E-Mail und telefonisch in engem Kontakt steht. Die Studierenden im Orientierungssemester nehmen an ausgewählten regulären Vorlesungen und Fachveranstaltungen statt und sind daher von der Umstellung des Präsenz- auf den Online-Betrieb gleichfalls betroffen.

Insgesamt sind an der Universität Ulm für das Sommersemester 9424 Studierende eingeschrieben. Da zum Sommersemester nicht alle Studiengänge starten, ist die Studierendenzahl traditionell etwas niedriger als im Wintersemester. Der Anteil an Studierenden aus dem Ausland beträgt aktuell 12,3 Prozent. Zu den rund 400 Studierenden, die jetzt erstmals an der Uni Ulm sind, gehören sogenannte Erst- und Neueinschreiber in den Bachelor-, Master- und Lehramtsstudiengängen. Die meisten Neuzugänge gibt es in der Fakultät für Informatik, Ingenieurwissenschaften und Psychologie und der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, weil hier viele Studiengänge auch zum Sommersemester beginnen. Zu den begehrtesten Studienfächern im neuen Semester gehören Informatik (Bachelor), Wirtschaftswissenschaften (Master) sowie die Biotechnologie-Masterstudiengänge. Stark nachgefragt werden auch Mathematik (Bachelor), Medieninformatik (Bachelor) und Communications Technology (Master).

Webseite: Online-Lehre im Sommersemester

Videobotschaften Semestereröffnung (freigeschaltet ab 20.04.2020)

