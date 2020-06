Die Universität Ulm öffnet sich ab Montag, den 15. Juni, weiter. Die Beschäftigten, die seit dem 19. März größtenteils von zuhause aus arbeiteten, kehren unter Einhaltung der gebotenen Schutz- und Hygienemaßnahmen an die Universität zurück. Inzwischen sind praktische Lehrveranstaltungen, die beispielsweise einen Laborarbeitsplatz erfordern, oder bestimmte Prüfungen wieder vor Ort möglich – auch dies selbstverständlich unter Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen. Die große Mehrzahl der Lehrveranstaltungen für Studierende wird im Sommersemester allerdings im Onlineformat weitergeführt.

In der so genannten Betriebsstufe 3 gelten an der Universität weiterhin die Arbeitsschutz-Regelungen zur Vermeidung von Coronavirus-Infektionen wie eine regelmäßige Handhygiene und die Reduktion von Kontakten. Auf dem gesamten Campus ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen zu wahren. Ist dies nicht möglich, gilt – wie generell auf den Verkehrswegen der Uni – eine MNS-Maskenpflicht. Die Universität und somit auch der Botanische Garten sind ab dem 15. Juni wieder für die Allgemeinheit zugänglich. Wochentags öffnet das Freigelände (Eingang Universität) um 15:00 Uhr und am Wochenende kann der Garten ganztägig besucht werden. Die Gewächshäuser und die Eingänge Lehrer Tal sowie Eselsberg müssen vorerst geschlossen bleiben.

Abweichende Vorlesungszeiten für Studierende

Für Studierende endet die (Online-)Vorlesungszeit abweichend am 21. August und das Wintersemester beginnt am 2. November. Dementsprechend endet die Bewerbungsfrist für zulassungsfreie Studiengänge erst am 31. Oktober 2020 und für örtlich zulassungsbeschränkte Masterstudiengänge am 15. oder 31. Juli (bitte informieren Sie sich individuell). Die Bewerbung für bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge wie Humanmedizin über www.hochschulstart.de ist ab dem 1. Juli möglich.

„Die aktuell niedrigen Infektionszahlen und das disziplinierte Verhalten der Universitätsmitglieder erlauben uns eine schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb in Forschung und Verwaltung. Der besondere Dank des Präsidiums gilt allen, die den Betrieb der Universität Ulm seit der Schließung aufrecht gehalten und in kurzer Zeit Onlineformate für Lehrveranstaltungen entwickelt haben“, sagt Universitätspräsident Professor Michael Weber. Auch weiterhin müsse das Infektionsrisiko an der Universität minimiert und Risikogruppen geschützt werden.

Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ab März

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie war die Universität Ulm am 19. März geschlossen worden: Lediglich Mitarbeitende, die für den Notbetrieb unverzichtbar waren, durften die Gebäude betreten. Alle anderen Hochschullehrenden, Beschäftigten und Studierenden haben von zuhause aus gearbeitet. Das Sommersemester ist am 20. April mit Online-Varianten der vorgesehenen Lehrveranstaltungen gestartet.



Ab dem 4. Mai kam es zu ersten Lockerungen: Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wurde Hochschullehrenden sowie wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Beschäftigten der Zutritt zur Universität für solche Arbeiten erlaubt, die nicht im Homeoffice durchgeführt werden können. Studierenden, die eine Abschlussarbeit schreiben oder eine Prüfung ablegen, wurde ebenfalls kontrollierter Zutritt gewährt. Für diese Personengruppen ist seither beispielsweise eine Sofort-Abholung von Medien in der Uni-Bibliothek möglich. Das Studierendenwerk hat einzelne Cafeterien wieder geöffnet.

Text und Medienkontakt: Annika Bingmann