Seit rund zwei Monaten läuft das erste Online-Semester in der Geschichte der Universität Ulm. Wie kommen Studierende und Lehrende mit den digitalen Vorlesungen, Seminaren und Übungen zurecht? Sehen sie das Online-Semester als Chance, zeitlich flexibel zu lernen? Oder sind sie frustriert, dass der persönliche Austausch mit Lehrenden und Kommilitoninnen wie Kommilitonen fehlt? Bei einer virtuellen Podiumsdiskussion am Donnerstag, 30. Juli (ab 19:30 Uhr), wird eine erste Bilanz gezogen.

In der digitalen Diskussionsrunde kommen Studierende und Lehrende ebenso zu Wort wie die Vizepräsidentin für Lehre, Professorin Olga Pollatos, und der Leiter des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz). Als die Universität Ulm Mitte März in den Notbetrieb ging, musste das kiz in kürzester Zeit die IT-Infrastruktur der Universität für die Online-Lehre ausbauen. Das Zentrum für Lehrentwicklung (ZLE) und so genannte Digitalisierungshelferinnen und -helfer haben Dozierende auf Wunsch bei der Umsetzung von Online-Lehrveranstaltungen beraten.

Unter Beachtung der coronabedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen dürfen seit einigen Wochen zwar wieder Prüfungen und praktische Lehrveranstaltungen, für die beispielsweise ein Laborarbeitsplatz nötig ist, an der Universität stattfinden. Online-Vorlesungen oder -Seminare werden aber auch noch im Wintersemester 2020/21 eine Rolle spielen.

Welche Lehren lassen sich also aus dem ersten digitalen Semester an der Uni Ulm ziehen? Die bisherigen Erfahrungen der Studierenden und Dozierenden sollen auch in die Gestaltung des Wintersemesters einfließen, für das eine Mischung aus Präsenz- und Online-Lehre geplant ist. Dieses zweite akademische Halbjahr steht unter dem Motto: „Auf dem Campus und Online – Das Beste beider Welten“.

Die Podiumsdiskussion wird in WebEx-Events übertragen. Zudem gibt es einen Livestream auf dem YouTube-Kanal der Universität. Selbstverständlich können Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren oder Fragen stellen. Eine Auswahl dieser Fragen wird live an die Diskussionsrunde weitergegeben.



Die Diskutantinnen und Diskutanten:

Prof. Dr. Dr. Olga Pollatos

Vizepräsidentin für Lehre

Prof. Dr. Stefan Wesner

CIO der Universität Ulm und Leiter des Kommunikations- und Informationszentrums (kiz)

Prof. Dr. Cornelia Herbert

Leiterin der Abteilung Angewandte Emotions- und Motivationspsychologie

Prof. Dr. Georg Gebhardt

Studiendekan Wirtschaftswissenschaften und Leiter des Instituts für Wirtschaftswissenschaften

Steve-Mattes Herbers

Student der Humanmedizin

Hedwig Giesert

Studentin der Psychologie

Dr. Oliver Wiltschka

Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Digitalisierungshelfer für die Chemie

Moderation: Prof. Dr. Dieter Rautenbach, Vizepräsident für Karriere

Termin im Überblick:

Virtuelle Podiumsdiskussion

Chance oder Frust? Das Online-Semester an der Universität Ulm

Donnerstag, 30. Juli

19:30 Uhr

Livestream auf dem YouTube Kanal der Uni

In WebEX-Events: Sie können entweder über Ihren Browser oder über die Cisco Webex Meetings Software teilnehmen. Zugang über die Veranstaltungswebseite

